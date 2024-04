Fallout 5 ist noch lange nicht in Sicht, da hilft auch die Amazon-Serie nicht

Mit Fallout 5 braucht ihr in absehbarer Zeit nicht zu rechnen. Obwohl die TV-Serie von amazon wunderbar läuft, bracuht Bethesda noch "Zeit, um großartige Sachen zu machen".

Fallout 5 liegt noch in weiter Ferne

Schätzungen zufolge soll Fallout 5 erst in nächsten Jahrzehnt erscheinen. Das wirkt gar nicht so unrealistisch, denn vor zwei Jahren sagte Todd Howard noch, dass Fallout 5 erst nach The Elder Scroll 6 erscheinen soll. Und selbst dieser Titel liegt noch in weiter Ferne und soll frühestens 2026 erscheinen.

Wie Gamesradar schreibt, wurde Bethesda-Veteran Emil Pagliarulo auf X gefragt, wieso Bethesda so viel Zeit in die Entwicklung der Spiele steckt. Für Pagliarulo gibt es keine kurze Antwort auf diese Frage.

Die entwicklungszeit könne aus verschiedenen Gründen variieren. Bei Starfield habe das Studio eine Menge Zeit mit der Weiterentwicklung der Technologie verbracht. Aktuell helfe das Team den Entwicklern von Fallout 76 aus.

"Es kommt immer auf die wichtigste Ressource überhaupt an – die Menschen. Wie in jedem Entwicklerteam haben wir talentierte Leute, die Zeit brauchen, um großartige Dinge zu machen. Wir können also nicht alles auf einmal machen", so Pagliarulo.