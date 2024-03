Weitere Waffen in Kürze

Wie ihr in Final Fantasy 7 Rebirth verschiedene Waffen nutzt

Wenn ihr eine neue Waffe gefunden oder gekauft habt, dann geht in das Menü für Ausrüstung und Materia. Hier habt ihr eine Liste aller Charaktere in Final Fantasy 7 Rebirth, die ihr bis zu diesem Zeitpunkt in die Party aufgenommen habt. Ihr seht auch, wer in der aktiven Party ist. Geht die Liste durch und ihr seht, wer was ausgerüstet hat, welche Materia eingesetzt wurde und könnt das hier auch ändern.

Final Fantasy 7 Rebirth - Alle Waffen und die besten Waffen | Image credit: Eurogamer/Square Enix

Wählt einen Charakter aus und bestätigt, dann kommt ihr in das entsprechende Untermenü. Wählt dann aus, ob ihr Waffe, Armband oder Anhänger verändern möchtet und in den Untermenüs da seht ihr dann alle Ausrüstungsgegenstände dieser Kategorie, alle Waffen zum Beispiel. Hier seht ihr auch genau, welche Werte für Angriff, Verteidigung oder Buffs eine Waffe oder ein Gegenstand hat.