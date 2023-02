Final Fantasy 7 Remake: Story-Änderungen waren erforderlich, um euch nicht zu langweilen.

Final-Fantasy-7-Director Yoshinori Kitase hat über Änderungen an der Geschichte des Remakes von Final Fantasy 7 gesprochen und begründet, warum es diese Änderungen gab.

Im Gespräch mit VG247 redet er darüber, wie man versucht hat, Story-Elemente anzupassen, ohne die Wirkung des Originals zu verändern.

Ein anderer Ansatz

"Wir sind an das Projekt FF7 Remake mit dem Ziel herangegangen, es zu etwas zu machen, das sowohl von Fans des Originalspiels als auch von Leuten, die es nicht kennen, genossen werden kann", sagt er.

"Ich habe auch schon erlebt, dass ein Spiel, das ich früher geliebt habe und mit dem ich viel Spaß hatte, neu aufgelegt wurde. Ich habe es aus überwältigender Nostalgie heraus gekauft und gespielt. Es macht zwar eine Weile Spaß, aber der Spaß an der Nostalgie hält nur in den ersten Abschnitten wirklich an. Das habe ich auf halber Strecke gemerkt und nicht weitergespielt."

"Aus diesem Grund beschloss ich, dass Final Fantasy 7 Remake nicht nur an die Nostalgie appellieren, sondern auch eine neue Story-Elemente enthalten sollte, um sich gleichzeitig nostalgisch und frisch anzufühlen."

Beim ersten Teil des Remakes gab es einige Abweichungen gegenüber dem Original und das wird auch so weitergehen, wie er bestätigt.

"Das Ergebnis [der Änderungen] ist, dass wir den Fans für Teil 2 und Teil 3 die Möglichkeit geben können, sich zu fragen, welche Teile zu 100 Prozent originalgetreu sein werden - und wo die neuen Elemente hinzugefügt werden", erläutert er.

Der zweite Teil, Final Fantasy 7 Rebirth, soll im kommenden Winter erscheinen.