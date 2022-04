Mit dem Fortnite Blanka & Sakura Cup feiert Epic Games den 35. Geburtstag des Prügel-Klassikers Street Fighter, in dessen Rahmen auch der Blanka Skin und Sakura Skin im Shop erscheinen werden (ab Freitag, den 29. April um 02:00 Uhr). Zu gewinnen gibt es "einen besonderen Ladebildschirm" und viel Spaß. Nachfolgend erfahrt ihr, wie ihr am Fortnite Blanka & Sakura Cup teilnehmen könnt, wann der Wettkampf stattfindet und welche Plätze mit einem Gewinn belohnt werden.

Wann findet der Blanka & Sakura Cup statt und wie funktioniert er?

Der Blanka & Sakura Cup in Fortnite ist in zwei Runden aufgeteilt, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen stattfinden. Die erste Runde ist ein „Null Bauen“-Solo-Turnier und nur auf Mobilgeräten verfügbar, während die zweite Runde im bekannten „Battle Royale“-Solo-Turnier-Format ausgetragen wird, an der alle Plattformen teilnehmen können (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC und Android). Ihr könnt übrigens an beiden Runden teilnehmen, wenn euch danach ist. So sieht der Terminkalender für den Wettkampf aus:

Fortnite Blanka & Sakura Cup Runde 1 (nur Mobile) findet am Mittwoch, dem 27. April 2022 von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr statt.

statt. Fortnite Blanka & Sakura Cup Runde 2 (alle Plattformen) findet am Donnerstag, dem 28. April 2022 von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr statt.

So sieht der Zeitplan des Blanka & Sakura Cup aus.

Der Blanka & Sakura Cup ist ein reiner Solo-Wettbewerb. In beiden Runden können alle Spieler teilnehmen und bis zu maximal 10 Spiele in einem dreistündigen Zeitfenster absolvieren, um Punkte zu sammeln. Am Ende werden die Spieler entsprechend ihrer gesammelten Punkte auf einer Bestenliste platziert und die besten 25 % auf der Bestenliste in jeder Region bekommen Ladebildschirm "Bonuslevel".

So werden die Punkte in beiden Runden des Blanka & Sakura Cup verteilt

Epischer Sieg: 25 Punkte

Platz 2: 22 Punkte

Platz 3: 20 Punkte

Platz 4: 18 Punkte

Platz 5: 17 Punkte

Platz 6: 16 Punkte

Platz 7: 15 Punkte

Platz 8: 14 Punkte

Platz 9: 13 Punkte

Platz 10: 12 Punkte

Platz 11: 11Punkte

Platz 12: 10 Punkte

Platz 13: 9 Punkte

Platz 14: 8 Punkte

Platz 15: 7 Punkte

Platz 16: 6 Punkte

Platz 17: 5 Punkte

Platz 18 bis 19: 4 Punkte

Platz 20 bis 21: 3 Punkte

Platz 22 bis 23: 2 Punkte

Platz 24 bis 25: 1 Punkte

Jede Eliminierung: 1 Punkt

Sollte es am Ende des Events zu einem Punktegleichstand zwischen einem oder mehrerer Spieler kommen, wird die finale Platzierung anhand folgender Kriterien entschieden: (1) Gesamtpunktestand, (2) Gesamtzahl epischer Siege in diesem Wettkampfabschnitt, (3) durchschnittliche Eliminierungen im Wettkampfabschnitt, (4) Platzierungsdurchschnitt im Abschnitt, (5) insgesamt in allen Matches am Leben gebliebene Sekunden. Sollte dann immer noch kein Gewinner feststehen, entscheidet ein Münzwurf.