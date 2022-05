Fortnite: Geschützturm und Belagerungskanone – Alle Fundorte

In Fortnite Season 2 dreht sich alles um den Kampf zwischen der IO und den Sieben und der wird mit harten Bandagen ausgetragen. Neben Panzern und gepanzerten Battle Bussen kommen deshalb auch Geschützturm und Belagerungskanonen zum Einsatz. Ein Geschützturm oder eine Belagerungskanone sind nicht nur nützlich im Überlebenskampf auf der Insel, es drehen sich auch einige Aufgaben darum, wie der Auftrag Zerstöre einen Geschützturm mit Fernzündladungen in Woche 7, Schieße dich selbst mit einer Belagerungskanone 150 Meter weit in Woche 1 oder die tägliche Aufgabe Zerstöre Gebäude mit Geschütztürmen. Damit ihr nicht lange suchen müsst, zeigen wir euch auf dieser Seite, wo ihr Geschütztürme und Belagerungskanonen in Fortnite finden könnt. Fortnite: Geschützturm und Belagerungskanone Inhalt: Fortnite Geschützturm und Belagerungsturm Map - Alle Fundorte auf der Season 2 Karte

Fortnite: Zerstöre einen Geschützturm mit Fernzündladungen

Schieße dich selbst mit einer Belagerungskanone 150 Meter weit

Fortnite Geschützturm und Belagerungsturm Map - Alle Fundorte auf der Season 2 Karte Belagerungskanonen gehören zur Ausrüstung der IO und ist dementsprechend an den Orten zu finden, an denen der Imaginierte Orden derzeit eine Basis hat – derzeit ist das nur noch Tilted Towers, Command Cavern, The Fortress sowie die beiden abgestürzten Luftschiffe von Daily Bugle und Condo Canyon im Meer. Geschütztürme gehören dagegen zur Ausrüstung der Sieben und wurden durch die Spieler bei der ersten Spendenaktion in Season 2 freigeschaltet. Ihr findet die Geschütztürme an allen Orten, die die Sieben unter Kontrolle haben, also derzeit bei The Daily Bugle, Coney Crossroads, Sanctuary und Condo Canyon. Wir haben euch alle bislang bekannten Fundorte der Belagerungskanonen und Geschütztürme auf der nachfolgenden Karte markiert. Fortnite: Karte mit Fundorten von Belagerungskanonen und Geschütztürmen. Vor allem bei den Belagerungskanonen kann es vorkommen, dass sich IO-Wachen in der Nähe aufhalten, die auch euch schießen, wenn ihnen vors Rohr läuft. Die Geschütztürme aufseiten der Sieben sind dagegen sicher vor NPCs. So sehen die Belagerungskanonen (links) und Geschütztürme (rechts) in Fortnite aus.