Fortnite: Jetpack finden und fliegen – so geht’s

Die Jetpacks in Fortnite sind zurück! Mit dem Fortnite Update 20.10 Hotfix vom 12. April hat Epic Games die beliebten Raketenrucksäcke nach langer Zeit (46 Monate) wieder aus dem Tresor geholt und sogar etwas verbessert. Auf dieser Seite zeigen wir euch, wo ihr Jetpacks in Fortnite Season 2 finden könnt und wie ihr sie benutzt.

Landet ihr auf der Suche nach einem Jetpack auf einem Zeppelin, solltet ihr grundsätzlich immer in der Nähe von Türen suchen, wo sie an einem Haken an der Wand hängen. Das gilt sowohl für das Innere der Gashülle, als auch die Türen Innen und Außen auf den unteren Decks und der Schiffsbrücke. Nicht bei jeder Tür ist auch zu 100% ein Jetpack zu finden, doch in den meisten Fällen werdet ihr Erfolg haben.

Jetpacks in Fortnite Season 2 sind ein legendärer (orangefarbener) Gegenstand, den ihr wie Waffen und andere Items finden könnt. Bislang gibt es sie aber nur in den Luftschiffen der IO, die über Command Cavern, Coney Crossroads, Tilted Towers, Rocky Reels und Condo Canyon schweben (das abgestürzte Luftschiff von Daily Bugle am östlichen Rand kann nicht betreten werden). Alternativ könnt ihr Jetpacks auch noch von Fortnite Charakteren wie dem Besucher für 580 Barren kaufen.

So benutzt ihr Jetpacks in Fortnite

Jetpacks wurden ursprünglich mit Patch 4.2 in Kapitel 1 Season 4 eingeführt und am Ende der Saison in den Tresor eingelagert. Dort verweilten sie (mit einer kurzen Auszeit für das Showdown-Event am Ende der 9. Staffel) bis zum Hotfix für das Update 20.10. Epic hat die Jetpacks aber nicht nur aus dem Tresor geholt, sie haben auch eine wichtige Verbesserung daran vorgenommen.

Früher war es nämlich nicht möglich, während der Nutzung eines Jetpacks durch das Visier einer Waffe zu zielen, weshalb man Waffen mit guter Hüftschuss-Treffergenauigkeit verwenden musste. Dieses Manko hat Epic Games nun behoben. In Fortnite Season 2 könnt ihr also während des Fluges mit einem Jetpack durch jedes Visier zielen und schießen.

Ihr könnt nun beim Benutzen eines Jetpacks in Fortnite durchs Visier zielen, der Autopilot fliegt für euch weiter.

Jetpacks sind ein Gegenstand und belegt somit einen Inventar-Slot. Er muss allerdings nicht aktiv ausgewählt werden, damit er benutzt werden kann. Er funktioniert passiv und aktiviert sich automatisch, wenn ihr die Springen-Taste gedrückt haltet oder wenn ihr in der Luft schwebend durch ein Visier zielt. Aktiviert ihr den Jetpack mit der Springen-Taste, könnt ihr ganz normal mit den Bewegungstasten in jede Richtung steuern. Nutzt ihr dagegen die automatische Aktivierung beim Zielen durch ein Visier, läuft der Autopilot, der euch in die Richtung weiterfliegen lässt, in die ihr euch zuvor bewegt habt.

Jetpacks haben einen Treibstoffverbrauch von 10 Einheiten pro Sekunde und ein maximales Tankvolumen von 100 Einheiten. Folglich könnt ihr maximal 10 Sekunden am Stück in der Luft bleiben, ehe der Tank wieder aufgefüllt werden muss. Dass passiert automatisch, wenn ihr euch am Boden befindet, jedoch führt der Jetpack insgesamt nur rund 600 Einheiten Treibstoff mit. Ihr könnt also ein paar Mal mit Zwischenlandung nachtanken, ehe ein Jetpack leer /nutzlos wird und aus eurem Inventar entfernt wird. Das automatische Nachfüllen einer vollen Tankladung (100 Einheiten) dauert übrigens ganze 6 Sekunden.

Die beiden Leisten auf dem Jetpack zeigen das Tankvolumen an (maximal 100 Einheiten), während das Symbol in der Inventarleiste den Gesamtzustand des Jetpacks wiedergibt.

Ihr könnt den Jetpack nutzen, um Fallschaden abzufangen, wenn ihr ihn kurz vor dem Aufschlag auf den Boden aktiviert. Allerdings macht euch der Jetpack nicht gegen Fallschaden Immun. Sollte euch also in der Luft der Treibstoff ausgehen, schlagt ihr wie ein Pfannkuchen auf dem Boden auf und sterbt im schlimmsten Fall.

