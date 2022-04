Der Kuhfänger in Fortnite ist eine neue Fahrzeug-Modifikation, die mit Fortnite Kapitel 3 Season 2 ins Spiel hinzugekommen ist. Ihr könnt damit eurem Auto oder Panzer ein zusätzliches Rammschild verpassen, mit dem sich Hindernisse und Gegner leicht aus dem Weg räumen lassen. Richtig eingesetzt, kann der Cow Catcher aber noch viel mehr. Was alles mit dem Kuhfänger möglich ist und wo ihr Kuhfänger in Fortnite finden könnt, zeigen wir euch auf dieser Seite.

Es gibt jedoch noch einen besseren Weg, wie ihr einen Kuhfänger in Fortnite bekommen könnt: Die roten Werkzeugkisten, die ihr vor allem bei den Tankstellen, Werkstätten, Garagen und Bushaltestellen finden könnt. Auch hier gibt es keine garantierte Spawns, doch wenn ihr eine Werkzeugkiste findet, ist die Chance hoch, dass ein Cow Catcher drinsteckt (oder eine andere Fahrzeugmodifikation).

Wenn ihr gezielt nach der "Fahrzeugmodifikation: Kuhfänger" sucht, wird es nicht ganz einfach, denn es gibt keine festen Spawnpunkte dafür. Stattdessen könnt ihr Kuhfänger in Fortnite überall auf der Karte als Loot am Boden finden. Die höchsten Chancen dafür habt ihr bei Chonker's Speedway und Synapse Station im Süden der Karte.

Unabhängig davon, ob ihr in einen Schlachtenbus einsteigt oder ob ihr ein Auto mit einem Kuhfänger ausrüstet, am Ende sollt ihr damit fünf Straßensperren zerstören. Das geht ganz leicht, denn Straßensperren gibt es überall auf der Karte. Folgt einfach der Straße ein Stück und ihr werdet früher oder später garantiert auf Panzersperren (die großen Stahlkreuze), Betonbarrikaden, Sandsackwände und Stahl-/Beton-Straßensperren treffen. Alles davon zählt für die Aufgabe und ihr müsst sie einfach nur mit eurem Auto rammen, um sie zu zerstören.

Wie oben bereits erwähnt, gibt es für die Kuhfänger keine fixen Spawnpunkte, daher müsst ihr auf gut Glück die Karte absuchen. Glücklicherweise könnt ihr für die Widerstand-Aufgabe in Woche 3 aber auch einen Schlachtenbus nehmen, der bereits standardmäßig mit einem Kuhfänger ausgerüstet ist. Folglich empfehlen wir euch für die Fortnite Widerstand-Aufgabe "Zerstöre Straßensperren mit dem Kuhfänger oder Schlachtenbus" auch einen Fortnite Battle Bus zu nehmen.

Was ihr mit den Kuhfängern in Fortnite anstellen könnt und ihre Vorteile und Nachteile

Kuhfänger in Fortnite könnt ihr auf drei verschiedene Arten zum Einsatz bringen: als Fahrzeug-Ramme, als Deckung und zum Zerstören von Gebäuden. Es sind überraschend vielseitige Gegenstände, die euch – richtig eingesetzt – starke Vorteile bringen können, allerdings auch ein paar Nachteile haben, wie beispielsweise, dass sie einen wertvollen Waffen-Slot belegen. Was mit einem Fortnite Cow Catcher möglich ist und was ihr besser lassen solltet, verraten wir euch nachfolgend.

Der Kuhfänger als Ramme am Fahrzeug

Der offensichtliche Nutzen des Kuhfängers in Fortnite ist natürlich als Ramme an einem Fahrzeug, wofür ihr die Fahrzeugmodifikation einfach auf ein Auto oder einen Panzer werfen müsst. Das führt dazu, dass ihr mit eurem Fahrzeug durch alle Hindernisse durchbrechen könnt, egal, ob Bäume, Felsen oder Gebäude sind. Einzige Ausnahme sind Panzer, die euer Fahrzeug trotzdem plattmachen. Der Cow Catcher erhöht zudem den Schaden, wenn ihr einen Gegner / NPCs mit eurem Fahrzeug rammt (150 Punkte mit Kuhfänger) und er bietet dem Fahrzeuginsassen zugleich etwas mehr Schutz bei Beschuss von vorne.

Der größte Haken am Kuhfänger ist die schwierigere Steuerung des Fahrzeugs. Das zeigt sich vor allem dann, wenn ihr über hügeliges Gelände fahrt, wo der Kuhfänger sich leicht am Boden verfangen kann, was schnell zu ungewollten und unkontrollierten Lenkbewegungen eures Vehikels führt. Trifft zudem euer Fahrzeug mit Cow Catcher auf ein anderes Fahrzeug mit Kuhfänger, werden beide Vehikel schwer beschädigt oder sofort zerstört.

Egal ob Gebäude oder Spieler, mit einem Kuhfänger könnt ihr in Fortnite alles plattmachen.

Der Kuhfänger als Deckung

Abseits von Fahrzeugen könnt ihr den Kuhfänger auch als Deckungsbarrikade nutzen. Dazu werft ihr die Fahrzeugmodifikation einfach vor euch auf den Boden, wo sie sich sofort als stählernes Schild aufbaut, hinter der ihr in Deckung gehen könnt. Im geduckten Zustand seid ihr so von Angriffen von vorne geschützt und selbst Fahrzeuge und Panzer können euch nicht überfahren (fahren einfach über euch und den Cow Catcher hinweg). Gleiches gilt für umfallende Bäume (Purzelbäume) und Fernzündladungen / Explosivgeschosse, die nicht bei euch hinter der Ramme landen.

Bedenkt dabei aber, dass ein am Boden platzierter Kuhfänger statisch ist und sich nicht mehr bewegen lässt. Eure Seiten und euer Rücken sind demzufolge ungeschützt. Ein Gegner muss euch also nur umrunden und von hinten angreifen. Auch eine stark erhöhte Position des Gegners kann gefährlich werden, denn irgendwann hat er einen Schusswinkel erreicht, von der aus er euch auch im geduckten Zustand hinter der Stahlwand treffen kann. Behaltet eure Gegner also immer gut im Auge.

Ihr könnt den Fortnite Kuhfänger auch als Deckung in einem Feuergefecht nutzen.

Kuhfänger zum Zerstören von Gebäuden

Der Vollständigkeit halber erwähnen wir noch die dritte Anwendungsmöglichkeit der Kuhfänger: In Spielmodis mit aktiviertem Bauen könnt ihr die Cow Catcher auch dazu nutzen, um schnell Gebäude von Gegnern zu zerstören. Dazu müsst ihr den Kuhfänger nur auf die entsprechenden Strukturen werden und der ausbreitende Stahlkoloss vernichtet dabei alles in seiner Umgebung. Große Festungen könnt ihr damit allerdings nicht einebnen, daher wird der Kuhfänger eher selten so eingesetzt werden, doch es ist möglich.

