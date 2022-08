gamescom 2022: Video-Rundgang über die Messe - Games, Indies, Merch und Stände!

Die gamescom 2022 ist in vollem Gange und lockt euch mit zahlreichen Ständen von Ausstellern aus aller Welt in die Messehallen. Dort findet ihr unter anderem große Publisher, kleine Indies, viel Merchandise und könnt einiges entdecken. Dazu zählen auch Dinge wie der Pikachu Mini, ein Pokémon-Auto. Kein Scherz!

Wenn ihr wissen möchtet, was euch vor Ort erwartet – oder wenn ihr nicht zur gamescom wollt oder könnt -, nehmen wir euch hier mit auf einen kleinen Video-Rundgang übers Messegelände und durch die Hallen. In drei Videos konzentriert sich Ana auf verschiedene Aspekte der gamescom 2022.

Die Indie Area

Das erste Video befasst sich mit der Indie Area, in der buchstäblich jede Mengie Indie-Entwickler auf euch warten. Ihr könnt nicht nur ihre aktuellen Titel anspielen, sondern auch mit den Machern plaudern.

Indies findet ihr obendrein in einem eigenen Bereich des Landes Spanien, am Randbereich der Halle zehn sowie vereinzelt in den Hallen fünf bis neun zwischen größeren Publishern.

Die größten Spiele und schönsten Stände

Es sind eine Menge Spiele auf der gamescom 2022 vertreten, auch wenn natürlich viele Unternehmen abgesagt haben. Zu entdecken gibt es dennoch so einiges, wie euch Ana im zweiten Video zeigt.

Der schönste Stand ist für Ana der von THQ Nordic, da die Bereiche hier schön ausgebaut sind und genau die richtige Größe haben. Alles ist stimmig umgesetzt und wirkt nicht aufdringlich. Kurz gesagt: THQ Nordic lässt die Messe schön aussehen.

Merchandise und Hardware

Zum Spielen braucht man natürlich Hardware und auch davon gibt’s auf der gamescom 2022 mehr als genug zu sehen, etwa von Razer. Und wenn ihr noch ein wenig Geld ausgeben möchtet, hat die Merchandisehalle einiges für euch bieten.

Um diese beiden Bereiche geht es im dritten Video, in dem euch Ana mehr von Hardware und Merchandise zeigt. Mit Square Enix oder Blizzard sind hier auch Unternehmen dabei, deren Spiele ansonsten nicht auf der Messe vertreten sind.