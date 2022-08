Herr der Ringe: Mod verwandelt Total War: Rome Remastered in Mittelerde

Die Welt von Mittelerde würde sich doch gut in einem Strategiespiel à la Total War machen, oder nicht?

Das dachte sich auch die Macher der Mod beziehungsweise Total Conversion The Lord of the Rings - Total War, die Total War: Rome Remastered in Mittelerde verwandelt.

Mittelerde erwartetet euch

Ihr braucht also natürlich ein Exemplar von Total War: Rome Remastered, um diese Mod spielen zu können.

Diese Basis wird von den Mod-Entwicklern aber komplett umgekrempelt. Ihr seht Orte wie Minas Tirith, Helms Klamm, Osgiliath oder auch Bree.

Historische Schlachten wurden umgewandelt und lassen euch nun Gefechte aus Der Herr der Ringe nachspielen. Es gibt auch eine Kampagne, in der ihr euch den Weg von Hobbingen nach Mordor freikämpft und Frodo beschützen müsst.

Einige ursprüngliche Gefährten tauchen als Einheiten auf, andere, etwa Aragorn, sind als Generäle vertreten.

Kurz gesagt: Herr-der-Ringe-Fans sehen hier viel, was ihnen vertraut vorkommen dürfte. Ihr könnt euch die Mod auf Mod DB herunterladen, dafür sind zwei Downloads erforderlich.