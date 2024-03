Hi-Fi Rush: Spürt den bunten Beat jetzt auf PlayStation 5

Der Überraschungs-Hit aus dem letzten Jahr kommt jetzt auf die PlayStation 5. Bethesda Softworks und Tango Gameworks brachten Hi-Fi Rush am 25. Januar 2023 auf Xbox und PC. Ab heute dürfen sich auch alle PlayStation-Spieler über das bunte Rhythmus-Abenteuer freuen.

Spürt den Beat jetzt auch auf der PlayStation 5

Von Kritikern gefeiert, von Fans geliebt. Hi-Fi Rush kam aus dem Nichts und begeisterte die Menge mit einem der größten Shadowdrops der letzten Jahre. Warum ist Hi-Fi Rush so beliebt?

"Jeder Schlag, jede Parade, jedes Ausweichen, jeder Sprung und vieles mehr laufen automatisch synchron zur Musik, was jede Begegnung in Hi-Fi RUSH zu einem musikalischen Moshpit macht, in dem es noch krasser abgeht, wenn man im Takt spielt", schreibt Bethesda in der offiziellen Ankündigung zum PS5-Release.

Mehr zu Hi-Fi Rush:

"Reiht verheerende Takt-Treffer, Tag-Team-Partnerangriffe und szenenapplausträchtige Spezialaktionen in spannenden Rhythmus-Action-Kämpfen aneinander. Ihr müsst nur den. Beat. Spüren."

Einen Zwang, nur auf dem Beat zu spielen, gibt es dabei aber nicht. Ihr habt alle Freiheiten und erhaltet zusätzliche Vorteile, wenn ihr eure Performance besonders musikalisch gestaltet.

Die Titel im Spiel stammen von Rockbands wie Nine Inch Nails und The Black Keys und ihr habt mehrere Modi zur Auswahl.