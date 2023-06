Hi-Fi Rush bekommt im Juli diese 2 neuen Spielmodi.

Tango Gameworks' Hi-Fi Rush erhält im kommenden Monat ein umfangreiches neues Update.

Das Arcade Challenge Update erscheint am 5. Juli 2023 und bringt unter anderem zwei neue Spielmodi mit sich.

Was steckt im neuen Update?

Um auf die neuen Spielmodi zugreifen zu können, müsst ihr zuerst das Hauptspiel abgeschlossen haben. Anschließend wird in eurem Versteck ein neuer Arcade-Automat hinzugefügt, in dem die beiden Modi "BPM Rush" und "Power up! Tower up!" auf euch warten.

In BPM Rush absolviert ihr eine Reihe von Kämpfen, in denen der Beat durch erledigte Feinde immer schneller wird, bis hin zu 200 BPM. Das ist für Spielerinnen und Spieler gedacht, die noch einer größeren Herausforderungen suchen, dennoch gibt es euch Easy- und Casual-Varianten dafür.

Weitere Meldungen zu Hi-Fi Rush:

Ihr könnt obendrein noch einen EX-Mode freischalten, in dem der Schaden multipliziert wird und der Beat die ganze Zeit über bei den maximalen BPM bleibt.

Power up! Tower up! ist indes eine mehr zufallsbestimmte Version von Rhythm Tower. Je mehr Feinde ihr besiegt, desto stärker werdet ihr. Am Ende einer Welle wählt ihr dann aus einer vom Zufall bestimmten Auswahl in Power-ups, die schrittweise eure Werte erhöhen. Ebenso gibt es positive oder negative Modifikatoren.

Des Weiteren erwarten euch fünf neue Songs, zwei neue Feinde, neue Spezialangriffe, ein neues System zur Freischaltung von Belohnungen, "zusätzliche versteckte Geheimnisse" sowie neue Optionen für den Fotomodus.