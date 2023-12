Die größte Überraschung: Hi-Fi Rush konnte so wirklich niemand kommen sehen

Als Hi-Fi Rush auf der Developer Direct von Xbox und Bethesda im Januar aus dem Nichts veröffentlicht wurde, hätte niemand ahnen können, dass ein Rhythmus-Adventure uns das ganze Jahr lang begleitet und haufenweise Preise abstaubt. Und das ausgerechnet von Tango Gameworks, einem Entwickler, der zuletzt mit Ghostwire Tokyo leider weder die Geisterstadt, noch die actionreichen Kämpfe lieferte, die sich einige Horror- oder Tokyo-Fans erhofft hatten.

Dafür hat sich das knallbunte Rhythmusspiel mit seinen unerwarteten Jump-n-Run-Einlagen, kultigen Figuren und treffsicheren Kampfsystemen sofort in unsere Herzen katapultiert. Hauptcharakter und zukünftiger Rockstar Chai war eine Haaresbreite davon entfernt, ein Cringefest zu veranstalten, die Kulisse hätte zu aufgedreht, die Vertonung fehlbesetzt werden können, denn keiner hatte den blassesten Schimmer davon, was uns nach dem Trailer erwartet. Doch HiFi Rush hat die Kurve bekommen, den Ton getroffen und sieht bei allem, was es tut, auch noch verdammt gut aus.

Neben dem perfekten Zusammenspiel zwischen Musik, Humor und actionreichem Gekloppe hat sicherlich auch der Überraschungseffekt seinen Teil dazu beigetragen. Dass so eine Spaßgranate mal eben so als Shadowdrop auf meiner Konsole landet, ist ein echtes Highlight - und kann gerne öfter vorkommen. Gerade im ersten unbeschriebenen Monat des Gamingjahres habe ich mir gerne rund 13 Stunden genommen, um mich Hals über Kopf in die dystopische Welt von Vandelay Technologies zu stürzen.

Die Figuren waren dabei entweder sympathisch oder wunderbar hassbar, aber niemals ungewollt komisch. Ich habe nicht nur mit Chai und seiner Truppe gefiebert, sondern auch die stilsichere Welt bestaunt, denn eine Mischung aus Comic, Anime und Rhythmusspiel, die im Takt zur Musik von Nine Inch Nails oder The Black Keys pulsiert, war erstaunlicherweise genau der Ton, mit dem das Spieljahr weitermachen würde. Bonuspunkte hat das musiklastige HiFi Rush außerdem bekommen, weil sogar die Twitch-Integration mit hauseigener, lizenzfreier Musik mitgedacht wurde und die klang auch noch richtig gut!

Zudem ein würdiges letztes Spiel, um den Abschied von Resident Evil Legende Shinji Mikami zu feiern, der dieses Jahr das Studio verlassen hat.

HiFi Rush kam, überraschte und überzeugte. Ein energisches, lustiges und einfach charmantes Spiel, dass als knallbuntes Gesamtpaket dieses Jahr hervorsticht.