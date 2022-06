Ihr mögt Heavy Rain? Dann könnte euch dieser neue Thriller von NCSoft gefallen

Das koreanische Studio NCSoft hat einen Trailer für sein neues Spiel veröffentlicht - Projekt M. Auf der Unreal Engine 5 hat dieser dramatische Thriller im Stil von Heavy Rain grafisch einiges zu bieten.

Ein koreanisches Heavy Rain?

NCSoft setzt bei Projekt M auf eine ultrarealistische Grafik, die Konsolenspieler zum bisher noch nicht festgelegten Veröffentlichungszeitraum erleben dürfen. Um grafisch so anspruchsvolle Charaktere zu erstellen, hat sich NCSoft mehrerer Techniken bedient.

In einem Blog-Post schreibt der Entwickler, dass er 3D-Scans, Motion Capture und Spezialeffekte verwendet, um die Figuren auf Projekt M zum Leben zu erwecken. Im Trailer könnt ihr euch selbst ein Bild von dem Spiel machen:

Das Gameplay scheint etwas weniger komplex. Der Hauptcharakter will seine ermordete Geliebte rächen und wird dabei von euren Entscheidungen in Quicktime-Events gesteuert. So ähnlich kennen wir es auch schon aus Quantic Dreams Erfolgstitel Heavy Rain. Themen wie Liebe, Gewalt, Familie und eine Prise Übernatürliches runden das Drama-Paket ab.

Doch der Trailer verrät noch ein Detail mehr, denn die Tastenkombinationen stammen alle von der PlayStation. Wir dürfen also davon ausgehen, dass Projekt M für die PS5 erscheint.