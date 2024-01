Jack Black als Minecraft-Steve im Film - Die nächste Videospielrolle für Black?

Anfang April 2025 soll ein Live-Action-Minecraft-Film in die Kinos kommen. Berichten zufolge soll Jack Black die Hauptrolle des Minecraft-Steve spielen. Sieht er ihm nicht wie aus dem Gesicht geschnitten aus?

Rundet Jack Black das eckige Packet ab?

Wie Deadline berichtet, soll der bekannte Schauspieler und Musiker zum Cast des Minecraft-Films, der von Jason Momoa geleitet wird, dazustoßen. Details zur genauen Handlung gibt es derzeit noch nicht.

Jack Black will play Steve in the live-action ‘MINECRAFT’ movie.



"The Handlung des Films ist noch geheim, und die Drehbuchautoren werden noch bestimmt. Wir haben gehört, dass Black die Rolle des Steve spielen wird", schreibt Deadline.

"Die Handlung des Films ist noch geheim, und die Drehbuchautoren werden noch bestimmt. Wir haben gehört, dass Black die Rolle des Steve spielen wird", schreibt Deadline. Und ganz unwahrscheinlich ist das nicht, denn Black ist inzwischen bekannt für seine Videospielrollen.

Zuletzt begeisterte er als Bowser im Super Mario Bros. Movie, der letztes Jahr große Erfolge einfuhr. Besonders der Song Peaches, den er in einem Bowser-Anzug performte, blieb mir und sicherlich vielen anderen von euch in Erinnerung. Zum Glück bin ich nicht so anfällig für Ohrwürmer, sonst hätte ich jetzt sicher direkt einen.

Peaches, Peaches, Peaches, Peaches, Peaches ... Ach Mist!

Auch im kommenden Borderlands-Film taucht Black mit seiner urkomischen und sympathischen Art in der Hauptrolle auf. Dieser soll im August 2024 in den Kinos anlaufen. Der Minecraft-Film erscheint erst am 4. April 2025. Aber immerhin gibt es jedes Jahr mindestens einmal Jack Black in einer Videospielrolle, wenn die Berichte stimmen.