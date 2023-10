Auf der Minecraft Live wurden einiges angekündigt. Neben einem neuen Verkaufsmeilenstein gab es auch Infos zu kommenden Erweiterungen. Besonders das Star-Wars-DLC stand im Fokus des Streams.

Star Wars, Gürteltiere und ein BBC-DLC

Direkt am Anfang kündigte Mojang eine Erweiterung für Minecraft an, die den Namen "Path of the Jedi" trägt. Am 7. November soll das Star-Wars-DLC auf dem Marktplatz des Spiels zu finden sein.

In der Erweiterung könnt ihr als Padawan starten und euch bis zum Jedi-Ritter aufsteigen. Eckige Lichtschwerter und Machtkräfte gehören auch dazu. Aber nicht nur das, denn ihr trefft auf eurer Reise auch bekannte Charaktere aus dem Franchise.

Auch eine Erweiterung mit dem kommenden Planet Earth 3 vom BBC ist geplant. Dieser DLC wird aber erst im nächsten Jahr erscheinen und lässt euch in die Natur eintauchen.

Mitte nächsten Jahres soll es ein großes Vanilla-Update geben. Dieses Update 1.21 soll automatisiertes Crafting sowie die Trial Chambers, den Trial Spawner sowie eine Kupferlampe, die je nach Oxidationsstufe unterschiedlich viel Licht abgibt, ins Spiel bringen.

Wie Mojang im Livestream bekannt gegeben hat, verzeichnet Minecraft inzwischen 300 Millionen verkaufte Exemplare. Somit ist der Titel weiterhin auf Platz eins der meistverkauften Spiele, besitzt nun aber einen größeren Abstand zum Zweiten auf dem Treppchen - um genau zu sein sind es 100 Millionen Exemplare vor GTA V.

Zudem hat der Entwickler die Ergebnisse der Mob-Abstimmung preisgegeben. Hierbei wählte die Community zwischen Krabbe, Pinguin und Gürteltier. Gewonnen hat das Gürteltier und wird somit im Patch 1.21 ins Spiel kommen. Wie gemein, dass man sich da für ein einziges Tier entscheiden muss!