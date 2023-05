Kauft Sony CD Projekt? Die Macher von The Witcher und Cyberpunk 2077 dementieren Gerüchte.

Steht Sony vor einer Übernahme von CD Projekt? Firmenchef Adam Kiciński weist entsprechende Spekulationen zurück.

Am vergangenen Wochenende hatte ein Leaker, der sich normalerweise auf Destiny spezialisiert, behauptet, Sony habe Pläne, das Studio in die PlayStation-Familie aufzunehmen.

Kein Verkauf vorgesehen

Dem widersprach allerdings Kiciński in einer Telefonkonferenz nach Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen für das ersten Quartal 2023.

"Bei uns hat sich nichts geändert", antwortete er auf eine entsprechende Nachfrage zu einem etwaigen Verkauf.

"Ich kann also wiederholen, was wir seit Jahren immer wieder sagen: CD Projekt steht nicht zum Verkauf. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir haben, glaube ich, eine ausgezeichnete Strategie. Es ist sicher nicht einfach, sie umzusetzen, aber es ist sehr aufregend, unseren eigenen Weg zu gehen. Es ist also ein reines Gerücht."

Dass CD Projekt in naher Zukunft also zu irgendeinem größeren Unternehmen gehört, ist demnach nicht zu erwarten.