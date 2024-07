Cyberpunk 2077: Fortsetzung wird amerikanischer - Schluss mit europäischen Gullydeckeln!

Für den zweiten Teil von Cyberpunk 2077 ist das neue Studio von CD Projekt Red verantwortlich, das in Boston sitzt. Genau dieser Umstand soll Project Orion authentischer machen - zumindest dürften so die deutlich zu europäischen Gullydeckel und andere nicht ganz so amerikanische Details wegfallen. Da geht einem ja auch die ganze Immersion flöten ...

Cyberpunk 2077 wird im zweiten Teil viel authentischer

Tatsächlich hatten sich einige Spieler beschwert, dass Cyberpunk 2077, das in der fiktiven Stadt Night City in Kalifornien spielt, nicht amerikanisch genug sei.

Im AnsweRED-Podcast geht das Team auf genau dieses Thema ein. "Ich denke, Cyberpunk ist eine einzigartige amerikanische Geschichte. Sie hat eine Menge Punk-Energie, und ein Amerikaner hat sie geschrieben, also scheint es richtig zu sein, sie in Amerika zu spielen", sagt der ausführende Produzent Dan Hernberg.

Paweł Sasko, Associate Game Director gab ein Beispiel dafür: "Es gab diesen Post, in dem der Typ sagte, dass es diesen immersiven Bug in Cyberpunk gibt, und der Bug bezog sich auf die Tatsache, dass die Abdeckungen für Kanalisationsschächte die Schächte waren, die man normalerweise in Europa, in Deutschland, für Bürgersteige benutzt."

"Wenn man nach Amerika geht, gibt es Dinge wie Hydranten, wo sie platziert sind und wie sie aussehen. Die Straßenlaternen, die Positionen, die Mülltonnen, richtig? Sie stehen vor dem Haus, direkt an der Straße. In Polen und Europa sieht man das fast nirgendwo. Es gibt so viele Nuancen. Wenn Dan darüber spricht, nennt er es die Americana".

Diese kleinen Details seien laut Hernberg wichtig, um die Welt von Cyberpunk glaubwürdiger zu gestalten. Wenn das nicht gegeben ist, wirkt die Welt falsch und nicht kontinuierlich.

"Es unterbricht nicht das Eintauchen in den Film, aber es ist nur eine Kleinigkeit, bei der man denkt: 'Nun, vielleicht wurde das nicht von Leuten gemacht, die hier leben oder die amerikanische Kultur vollständig verstehen'."

"Ich denke auch, dass wir in Amerika leben und dadurch diese kulturellen Berührungspunkte mit dem größeren amerikanischen Einfluss haben, ihr wisst schon, der Einfluss von Hollywood. Cyberpunk 2077 hat in L.A. stattgefunden, also gibt es einfach all diese kulturellen Berührungspunkte und Dinge, mit denen wir interagieren können."

Sind euch beim Spielen von Cyberpunk 2077 diese europäischen Merkmale aufgefallen oder habt ihr sie aus Gewohnheit gar nicht hinterfragt? Sicherlich dürfte es Spielern in den USA deutlicher ins Auge gefallen sein.