Kingdom Hearts 4 angekündigt, seht euch den ersten Trailer an

Square Enix hat heute Kingdom Hearts 4 angekündigt.

In einem finalen Video, das anlässlich der Feier zum 20-jährigen Jubiläum der Reihe veröffentlicht wurde, gibt es einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Teil.

Ein erster Trailer

"Das Herz wohnt in der Seele, die wiederum vom Schicksal an den ihr gebührenden Platz geführt wird", heißt es darin. Auch Sora ist zu sehen.

Schaut einfach selbst im nachfolgenden Video, die Szenen aus Kingdom Hearts 4 seht ihr bei circa 4:09:

Eine neue Geschichte

Kingdom Hearts 4 soll eine neue Geschichte einläuten, die auf den Namen "Lost Master Arc" hört.

"Zu Beginn muss sich Sora in einem Bosskampf gegen einen riesigen Feind behaupten, dann wird dem Spieler das Quadratum vorgestellt, eine große, ausgedehnte Stadt in einer wunderschönen, realistischen Welt, wie man sie in der Kingdom-Hearts-Serie noch nie gesehen hat", heißt es. "Die Fans können sich auf die Rückkehr von Soras bekannten Begleitern freuen, aber auch auf das erste Auftauchen von Strelitzia, einer geheimnisvollen neuen Figur, die Sora in dieser seltsamen neuen Umgebung begegnet."

Details zu Release-Termin und Plattformen liegen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Zum Ende hin sind außerdem Donald Duck und Goofy zu sehen.