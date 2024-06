Kinostarts und neue Serienstaffeln ohne Ende

Bei all den Serienhypes der letzten Zeit, die nach wie vor jede Woche neue Episoden für uns bereithalten, war es irgendwann halt klar, dass auch mal eine etwas handzahmere Streaming-Week um die Ecke biegen würde. Und die ist jetzt leider da: Abgesehen von einigen kleineren Film- und Serienempfehlungen wie "Eileen" mit Anne Hathaway bei WOW, der Netflix-Romcom "A Family Affair" mit Nicole Kidman und Zac Efron oder Season 1 der neuen Apple-Animationsserie "WondLa" wird die aktuelle Streaming-Woche noch immer von "House of the Dragon", "The Boys" und "Star Wars: The Acolyte" dominiert. Letzteres Krisenkind konnte sich mit Folge 5 tatsächlich steigern: Dank einer zwar brutal kurzen, dafür aber enorm unterhaltsamen Lichtschwert-Fight-Episode und einigen knackigen Twists wächst plötzlich wieder die Hoffnung in einigen Fans. Das lenkt natürlich nicht von den miserablen ersten vier Folgen ab – trotzdem positiv zu erwähnen.

Ansonsten ist es diese Woche eher der Ausblick auf das, was uns in den kommenden Wochen und Monaten im Streaming plus Kino erwarten wird: So kündigte Paramount+ endlich Staffel 2 von "Tulsa King" an. Die neue Season der brillanten Crime-Saga mit Sylvester Stallone als Mobster mit losem Mundwerk und geballten Fäusten wird schon am 16. September bei Paramount+ erscheinen.

Derweil sorgte Eddie Murphy jetzt in gleich zwei Fanlagern für Furore. Im Rahmen der Promo zu "Beverly Hills Cop: Axel F", der kommende Woche bei Netflix startet, erklärte Murphy, dass ein fünfter Foley-Fall bereits aktiv in Planung sei – ebenfalls bei Netflix, die haben jetzt die Exklusivrechte an dem Franchise. Vielleicht sogar noch überraschender: Auch "Shrek 5" scheint tatsächlich ein Thema zu sein! wie Eddie Murphy bestätigte, werden der Oger und sein Esel-Buddy voraussichtlich 2025 in die Kinos zurückkehren!

Und während der Sommer erst so richtig durchstartet, köpft The Rock lieber den ersten Glühwein der Saison: Mit dem Release eines ersten Trailers zu "Red One" ist nun klar, dass die starbesetzte Actionkomödie hierzulande doch nicht bei Prime Video erscheinen wird, sondern eben via Warner in den Kinos debütieren soll. Ein Kinostart ist zeitgemäß für November eingeplant. Darum geht’s: Als Muskel-Santa (J.K. Simmons) entführt wird, muss sein Bodyguard-Elf (Dwayne Johnson) die Hilfe eines unartigen Kopfgeldjägers (Chris Evans) in Anspruch nehmen, um seinen Boss und Weihnachten zu retten – inklusive Krampus, Schneemannkrieger und Wonder-Woman-Referenzen.

Das größte News-Highlight der Woche kommt aber von Universal: Mit dem ersten Trailer zu "Nosferatu" macht Regisseur Robert Eggers erneut klar, dass ihm die Zukunft des modernen Horrorfilms gehört. Die starbesetzte Neuauflage des ewigen Stummfilmklassikers ist ein waschechtes Mammutprojekt, die ersten Bilder machen aber definitiv Laune!

In Kooperation mit kinoundco