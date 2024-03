In Capcoms neuestem Spiel solltet ihr euch vor der Nacht fürchten

Capcom hat zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht.

Das kommende Singleplayer-Actionspiel soll euer "strategisches und kämpferisches Können auf die Probe" stellen.

Gefährliche Nacht

Die Aufgabe von Protagonist Soh besteht darin, Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner zu retten, gleichzeitig soll er mit der Bergmaid Yoshiro den Frieden wiederherstellen.

Wie? Indem man das Land auf Mount Kafuku von der Bedrohung durch die Seethe reinigt. Diese tauchen immer in der Nacht auf.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess setzt dabei auf ein Echtzeit-Tag-Nacht-System. Am Tag bereitet ihr die Dörfler auf anstehende Kämpfe vor, verteilt Rollen und bringt Fallen in Stellung.

Nachdem die Sonne untergeht, tauchen die Seethe aus den Torii-Toren auf und sind darauf aus, Yoshiro anzugreifen.

"Spielerinnen und Spieler müssen sich immer wechselnden Kampf-Konditionen anpassen, an der Seite des Dorfes kämpfen und die Kraft von Sohs tänzerisch anmutenden Schwert-Schwüngen nutzen", heißt es. "Das Spiel bietet eine Mischung aus Echtzeitstrategie und fordernder Action in diesem sich wiederholenden Tag-Nacht-Zyklus, um den Frieden des Landes, von Soh und Yoshiro wieder herzustellen."

Mehr Details zum Spiel will Capcom heute Nacht beim ersten Teil seines neuen Digital Showcase verraten.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess soll noch in diesem für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Zudem kommt es auf PC und Konsole in den Game Pass.