Lance Reddick, der Zavala aus Destiny 2 seine Stimme lieh, ist gestorben

Schauspieler Lance Reddick ist im Alter von 60 Jahren gestorben. In der Gaming-Welt ist er für einige bekannte Rollen in Destiny 2, Horizon Forbidden West und Quantum Break bekannt. Berühmt wurde Reddick durch seine Rollen in HBOs The Wire und die John-Wick-Filme.

Fans und Entwickler nehmen Abschied von einer Ikone

Am 17. März wurde der Schauspieler tot in seinem Haus aufgefunden. Wie die TMZ berichtet, sei die Todesursache unklar, man ginge jedoch von einem natürlichen Tod aus.

Reddick dürfte einigen Spielern aus Destiny 2 ein Begriff sein. Zumindest sollten sie seine Stimme nur allzu gut kennen, denn der Schauspieler sprach Zavala, einen der mächtigsten Titanen und bekanntesten NPCs im Spiel, mit dem die Hüter häufig interagieren.

In den sozialen Medien nehmen die Fans Abschied von Reddick und zollen ihm Tribut, indem sie auf dem Turm vor dem Commander niederknien. Eine schöne Geste.

The #Destiny2 community paying respects to the late Lance Reddick's Commander Zavala in-game. 😭 pic.twitter.com/M5Q9m153L2 — Destiny Bulletin (@DestinyBulletn) March 17, 2023 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auch die Studios, mit denen Reddick kürzlich zusammenarbeitete, haben eine Nachricht zum Gedenken an den Schauspieler und Synchronsprecher verfasst.

In Horizon: Fobidden West spielte Reddick den Charakter Sylens. Genau für diesen Einsatz bedankte sich Guerilla Games und schrieb: "Wir danken Dir, Lance Reddick, für alles, was Du in den Charakter Sylens eingebracht hast, dafür, dass Du Dein unendliches Talent und Deine Weisheit mit uns geteilt hast, für Deine großzügige Herzlichkeit und Deine unnachahmliche Präsenz und für Deinen tiefgreifenden Einfluss nicht nur als Teil unserer Besetzung, sondern auch auf unsere Community."

"Es war uns eine große Ehre, mit Dir zu arbeiten. Wir werden Dich vermissen. Wir sprechen seinen Angehörigen unser herzliches Beileid aus."

pic.twitter.com/csXjKcMOJy — Bungie (@Bungie) March 17, 2023 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auch Destiny-2-Entwickler Bungie verabschiedet sich mit einer Nachricht von Reddick: "Lance Reddick war eine Ikone auf dem Bildschirm, in Destiny und vor allem in Person. Seine Liebe zu unserer Community zeigte sich in Commander Zavala in seiner kompromisslosen Hingabe zu seinem Handwerk und in der ausstrahlenden Freundlichkeit, die alle um ihn herum berührte. Zu sagen, dass wir ihn vermissen werden, ist eine tiefe Untertreibung, aber nicht weniger wahr."