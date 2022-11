Legacy of Kain: Fans wünschen sich "laut und klar" ein Revival, sagt Crystal Dynamics.

Entwickler Crystal Dynamics lässt die Fans von Legacy of Kain wissen, dass man ihre Wünsche nach einem Revival der Reihe "laut und klar" vernommen hat.

Zuvor hatte das Studio eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, wie groß das Interesse an einer Rückkehr ist.

Das Interesse ist groß

Besagte Umfrage wurde im Oktober gestartet und die Reaktion darauf fiel überwältigend aus.

"In der Vergangenheit haben wir festgestellt, dass auf Umfragen in der Regel zwischen 1.000 und 3.000 Antworten eingehen", erklärte Crystal Dynamics' und Eidos' CEO Phil Rogers während der Bekanntgabe der jüngsten Geschäftszahlen der Embracer Group.

"Aber als wir die Leute nach Legacy of Kain fragten, erhielten wir mehr als 100.000 Reaktionen."

"73.000 Spieler haben die Umfrage vollständig ausgefüllt, und wenn ihr einer von ihnen seid, danken wir euch sehr, denn es war eine ziemliche Anstrengung, da die Umfrage recht umfangreich war."

Zusammen mit Legacy of Kain und vielen weiteren Franchises gehört Crystal Dynamics seit September zur Embracer Group.

Was ist also in Zukunft von Legacy of Kain zu erwarten? Von vergleichsweise geringem Aufwand gegenüber der Produktion eines komplett neuen Titels wären wohl erst einmal Remasters oder Remakes, die, wenn sie sich gut verkaufen, zu neuen Spielen führen könnten. Aber warten wir erst einmal ab, was die Zukunft bringt.