Legacy of Kain: Soul Reaver: HD-Remaster-Mod verpasst dem Klassiker ein Facelifting

Ihr möchtet die Grafik von Legacy of Kain: Soul Reaver etwas aufhübschen? Dabei hilft euch eine neue Mod, die quasi ein HD-Remaster von Fans darstellt.

Besagte Fans haben den Action-Adventure-Klassiker von Entwickler Crystal Dynamics gründlich überarbeitet.

Eine kleine Modernisierung

Im Jahr 1999 veröffentlicht, sieht man Legacy of Kain: Soul Reaver sein Alter heute auf jeden Fall an. Dem Spiel geht es nicht anders wie vielen 3D-Spielen, die in den 90ern veröffentlicht wurden.

Hier sorgt das Fan-Projekt für Abhilfe, denn es ersetzt jede Textur in Soul Reaver und macht das Spiel so wieder etwas ansehnlicher.

Die Mod könnt ihr euch auf der Webseite des Fan-Projekts herunterladen.

Zuletzt wurde Legacy of Kain: Soul Reaver nach Bekanntgabe des Verkaufs der Marke durch Square Enix an die Embracer Group auf Steam und GOG aus dem Verkauf genommen.