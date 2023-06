Lego 2K Drive: 5 wichtige Tipps für den Start ins Spiel.

Mal wieder Lust auf ein Lego-Spiel, das nicht nach dem bekannten Muster der vielen Lego-Games von TT Games abläuft? Dann schaut euch doch mal das Rennspiel Lego 2K Drive an. Dort könnt ihr durch verschiedene Welten rasen und verschiedene Rennen, Events sowie weitere Aktivitäten absolvieren. Oder einfach nur die Umgebung erkunden.

Eine gute Alternative zu einem Mario Kart, zumal es ein recht familienfreundliches Spiel ist. Aber was müsst ihr beachten, wenn ihr Lego 2K Drive spielen möchtet? In unserem Guide haben wir ein paar wichtige Tipps für den Start ins Spiel für euch zusammengestellt.

Mit Drifts durch Kurven

Das Driften ist ein wichtiger Bestandteil von vielen Arcade-Racern und in Lego 2K Drive verhält es sich nicht anders. Wer gut driftet, hat schon mal Vorteile im Rennen!

Einen Drift führt ihr aus, indem ihr die Beschleunigungstaste haltet und dabei zugleich auch den linken Trigger haltet. Mithilfe des Sticks könnt ihr dann in die gewünschte Richtung driften. Anfangs müsst ihr vielleicht ein bisschen ein Gespür dafür entwickeln, das sollte allerdings nicht lange dauern.

Driften ist nicht nur wichtig, weil ihr damit gut durch die Kurven kommt, ihr ladet damit auch euren Boost schneller auf.

Fahrt nicht wie hier durch die Kurven, sondern driftet.

Nutzt euren Boost so oft wie möglich

Unter anderem durchs Driften ladet ihr euren Boost aus und den solltet ihr im Verlaufe eines Rennens auch so häufig wie möglich einsetzen. Er ist ein wichtiger Faktor dabei, ein Rennen zu gewinnen.

Zum Auslösen müsst ihr einfach nur den jeweiligen Button (etwa A auf der Xbox, X auf der PlayStation) drücken und halten, schon bekommt ihr einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub. Natürlich lohnt es sich auch, zum Ende hin noch etwas Boost aufzusparen für einen letzten Push in Richtung Ziellinie.

Eure Boost-Anzeige füllt sich mit der Zeit automatisch auf, das dauert aber eine Weile. Beschleunigen könnt ihr das durch die bereits erwähnten Drifts und indem ihr durch zerstörbare Objekte hindurch brettert.

Indem ihr im Spielverlauf höhere Fahrklassen erreicht, könnt ihr noch zusätzliche Extras freischalten. Dadurch rammt ihr etwa Gegner aus dem Weg, wenn ihr den Boost-Button mehr als drei Sekunden lang haltet.

Euer Boost bringt euch schneller voran, nutzt ihn so häufig wie möglich.

Enge Kurven sind auch sinnvoll

Ihr könnt in Lego 2K Drive auch eine schnelle Wende ausführen. Das braucht ihr weniger in Rennen, aber für andere Aktivitäten in der Spielwelt ist es schon eher nützlich.

Mit einem Tastendruck (etwa X auf der Xbox oder Quadrat auf der PlayStation) zieht ihr quasi die Handbremse und vollführt so ein Wendemanöver auf engstem Raum. Der Unterschied zum Driften ist, dass ihr dadurch abgebremst werdet, daher ist es für Rennen weniger empfehlenswert.

Ihr könnt es aber bei verschiedenen Herausforderungen einsetzen, etwa wenn ihr innerhalb eines Zeitlimits eine bestimmte Zahl an Gegnern zerstören oder Objekte über den Haufen fahren müsst.

Mit Sprüngen in die Luft

Obendrein kann jedes einzelne Fahrzeug in Lego 2K Drive auch noch einen Sprung ausführen. Drückt dafür etwa auf der Xbox die Y-Taste und auf der PlayStation die Dreieck-Taste.

Ein Sprung kann euch auf verschiedene Art nützlich sein. Befindet ihr euch am Ende einer Rampe und springt, bekommt ihr einen Boost auf eure Geschwindigkeit. Ebenso könnt ihr damit womöglich Abkürzungen nutzen oder in der Welt verteilte Sammelobjekte erreichen. Ach ja, ebenso hilft es euch, Hindernissen oder Raketen auszuweichen.

Sprünge bringen euch an höhere Stellen, durch Abkürzungen und so weiter.

Experimentiert mit Rennpaketen

Je nach Untergrund wechselt ihr in Lego 2K Drive fließend von Straßenauto zu Off-Road-Racer zu Boot. Dabei könnt ihr bis zu drei verschiedene Rennpakete mit unterschiedlichen Fahrzeugen festlegen und schnell zwischen ihnen wechseln.

Ruft dazu das Pause-Menp auf und geht zu den Rennpaketen. Drei individuelle Sets könnt ihr dort zusammenstellen. Die Fahrzeuge haben unterschiedliche Werte, zum Beispiel für Beschleunigung und Geschwindigkeit, und eignen sich für verschiedene Strecken oder Herausforderungen besser als für andere.

Ihr könnt hier mit eurem Fuhrpark herumexperimentieren und herausfinden, was für euch am besten passt. Zugleich könnt ihr dabei auch bis zu drei Extras an einem Fahrzeug anbringen. Anfangs ist nur eines möglich, ihr schaltet aber mehr Plätze frei, indem ihr in der Klasse aufsteigt.

Die Extras verleihen euch zusätzliche Boni, zum Beispiel auf die Höchstgeschwindigkeit oder auf die Beschleunigung.

Versucht die besten Fahrzeuge für euch zu finden.

Viel Spaß in Lego 2K Drive!

Mehr hilfreiche Inhalte zu Lego 2K Drive:

Lego 2K Drive: So baut ihr das beste Auto und wie die Werte funktionieren