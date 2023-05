Lego 2K Drive macht euch zum Baumeister und so wollen die Entwickler eure Kreativität fördern

Demnächst könnt ihr mit Lego-Figuren und -Fahrzeugen durch eine große, offene Welt reisen. Die Veröffentlichung von Lego 2K Drive steht an und lässt euch unter anderem kreativ werden. Die Individualität ist das Aushängeschild des Rennspiels und soll sowohl kleine als auch große Lego-Fans zu eigenen Kreationen anspornen.

Aber wie weit geht diese Anpassungsfähigkeit von Lego 2K Drive? Und was lässt sich überhaupt alles im Spiel verändern? Zu diesem Thema konnte ich dem Design Director des Spiels, David Msika, ein paar Fragen stellen.

Eurogamer.de: Wie wichtig ist Individualisierung in Lego 2K Drive in Anbetracht dessen, dass es ein Lego-Spiel ist?

David Msika: Lego 2K Drive bietet ein vielfältiges Anpassungssystem namens Werkstatt. Dieses System ist ein Kernstück des Spiels, da du damit einzigartige, individuell angepasste Fahrzeuge Stein für Stein bauen kannst, die deinem eigenen Spielstil gerecht werden. Im Laufe des Spiels stehen mehr als 1.000 einzigartige Lego-Teile sowie eine Fülle von Farbdesigns, Stickern, Verzierungen und mehr zur Verfügung. Das Bauen und Auseinandernehmen von Lego-Kreationen war schon immer ein wichtiges Element und Lego 2K Drive greift das auf ein neue und aufregende Weise auf, indem es eine Vielfalt an Anpassungsmöglichkeit bietet.

Seid kreativ beim Fahrzeugbau.

Eurogamer.de: War das alte Lego Racers eine Art Inspiration dafür, was ihr beim Bauen mit Lego 2K Drive macht? Oder ergibt sich das ganz natürlich bei einem solchen Spiel?

David Msika: Lego 2K Drive bringt das Lego-Spielerlebnis, das viele kennen und lieben - einschließlich Lego Racers - auf die nächste Stufe, erstmals mit AAA-Qualität, spielerischem Tiefgang und atemberaubender Grafik in einem Lego-Rennspiel. Das Team hat sich von verschiedenen Dingen inspirieren lassen, um letztlich das ultimative AAA-Rennspiel zu entwickeln.

Eurogamer.de: Ich gehe davon aus, dass ihr verschiedene Vorlagen für Fahrzeuge habt, aber wie sehr spornt ihr Spieler dazu an, ihr eigenes Ding zu machen?

David Msika: Das Tolle an Lego 2K Drive ist seine Freiheit und Kreativität. Wir ermutigen dich, deiner Fantasie freien Lauf zu lassen! Du kannst alles bauen, von einem klassischen Wagen bis hin zu einem Hühnerauto, einem Monstertruck mit Spinnenarmen oder einem Katzen-Schnellboot. Wir haben ein System entwickelt, das es dir ermöglicht, komplexe Fahrzeuge zu bauen. Aber da es auch einschüchternd sein kann, bei Null anzufangen, können Kinder und Gelegenheitsbauer einfach vorhandene Fahrzeuge modifizieren, indem sie schnell eine frische Lackierung auftragen, Räder austauschen, die Position des Fahrers ändern oder einen Spoiler hinten anbringen! Es gibt auch Hilfen für Anfänger innerhalb der Werkstatt.

Mit euren eigenen Kreationen rast ihr durch die Spielwelt.

Eurogamer.de: Gilt dieser Aspekt der umfassenden Individualisierung nur für die Fahrzeuge oder auch für andere Bereiche der Spielwelt? Wie kreativ können Spieler außerhalb des Fahrzeugdesigns sein?

David Msika: Ja, Fahrzeuge sind die einzigen Aspekte, die angepasst werden können. Die Kreativität dahinter, wie du deine angepassten Fahrzeuge einsetzt, ist jedoch wirklich grenzenlos. Du kannst völlig kreativ in der Art sein, wie du das Spiel angehst, egal, ob es sich um den Story-Modus, die Pokalserie, Rennen, Minispiele oder die Werkstatt handelt.

Eurogamer.de: Welche Einschränkungen gibt es beim Bauen? Ich vermute mal, es gibt keine physikalischen Einschränkungen in dem Sinne, dass ein Auto auf einer Seite zu schwer ist und dann umkippt?

David Msika: Im Sinne der Zugänglichkeit wirst du nicht in der Lage sein, ein Auto zu bauen, das einfach nicht funktioniert. Mit anderen Worten: die jeweilige Kreation wird sich darauf auswirken, wie sich das Auto innerhalb der Physik-Engine bewegt. Schwere Fahrzeuge werden sich angemessen schwer anfühlen und kleinere Fahrzeuge werden agil sein. Man kann ganz einfach das bauen, was zum bevorzugten Spielstil passt.

Es gibt viel zu entdecken.

Eurogamer.de: Welche Art von Steinen sind verfügbar? Sind das erst einmal nur Steine von Legos eigenen Themenwelten? Wenn ja, wie viele?

David Msika: Du beginnst mit 350 Steinen oder Elementen in der Werkstatt. Sobald du jedes Stück aus der Geschichte und aus dem In-Game-Store, Unkie's Emporium, gesammelt hast, wird deine Sammlung auf über 1.000 Teile anwachsen. Du kannst bis zu 350 Lego-Teile für den Bau eines Fahrzeugs verwenden und diese Teile innerhalb der Grenzen des Fahrzeugs nach Belieben platzieren. Zum Vergleich: echte Lego-Speed-Champions-Sets haben weniger als 200 Teile, daher sind 350 eine großzügige Möglichkeit, die Kreativität beim Bauen zu fördern.

Eurogamer.de: Könnten zukünftig auch noch weitere Steine-Sets hinzukommen, etwa für bestimmte IPs, zu denen Lego auch Sets produziert? Oder könntet ihr auf die Suche nach eigenen IPs als Partner gehen?

David Msika: Wir freuen uns darauf, dass die Fans das Spiel in die Hände bekommen und werden sehen, wie es sich nach dem Launch weiterentwickelt.

Eurogamer.de: Inwieweit wirkt sich die Invidiualisierung auch auf die Performance der Vehikel aus? Wie detailliert ist dieser Aspekt?

David Msika: In Lego 2K Drive dreht sich alles um Kreativität. Du kannst bauen, was immer du willst und wie du es willst. Die Art, wie du baust, kann dir aber bei bestimmten Gameplay-Elementen helfen. Zum Beispiel können einzigartig geformte Fahrzeuge dabei helfen, spezifische Minispielziele zu erreichen. Ein spezifisches Beispiel ist ein Minispiel, bei dem die Spieler ein Ei durch das Wüstenbiom führen und es letztlich zu einer Bratpfanne auf einem Berg bringen müssen. Du könntest die Vorderseite deines angepassten Fahrzeugs so gestalten, dass es wie eine Tasse geformt ist, um dabei zu helfen, das Ei präziser und schneller zum Ziel zu transportieren.

Haltet die Augen offen.

Eurogamer.de: Was erhofft ihr euch, in Sachen Kreativität von der Community zu sehen? Wie könnt ihr das in Zukunft weiter fördern?

David Msika: Wir hoffen, dass die Community ihre wildesten Lego-Bau-Träume zum Leben erweckt. Unser Ziel war es, Lego-Fans jeden Alters die Möglichkeit zu geben, ihre Traumautos zu bauen. Wir sind gespannt auf die einzigartigen, angepassten Fahrzeuge der Spieler und wie sie Größe, Ästhetik und Flair bei Fahrzeugen anwenden, um ihre Kreativität im Spiel zu veranschaulichen. Außerdem werden wir nach dem Launch die Möglichkeit einführen, dass Spieler ihre Anpassungen einfach mit Freunden und der Community teilen können.

Lego 2K Drive erscheint am 19. Mai 2023 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Ihr könnt das Spiel etwa bei Amazon.de, im Microsoft Store und im PlayStation Store vorbestellen.