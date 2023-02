Lego Pirates of the Caribbean: Alle Cheats für Lego-Piraten

Piratenabenteuer mit Jack Sparrow und Co. erwarten euch in Lego Pirates of the Caribbean, dem offiziellen Lego-Spiel zu den Fluch-der-Karibik-Filmen. Und es gibt wieder einige Cheats, die ihr für Charaktere einsetzen könnt.

Welche Cheat Codes es in Lego Pirates of the Caribbean gibt und was ihr mit ihnen freischaltet, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Lego Pirates of the Caribbean?

Auch in Lego Pirates of the Caribbean müsst ihr nicht viel anstellen, um die verfügbaren Cheats eingeben zu können.

Geht ins Pause-Menü und dort zu dem Bereich, der für die Eingabe von Codes gedacht ist. Gebt den jeweiligen Code aus dem nächsten Abschnitt dort ein und bestätigt die Eingabe.

Welche Cheat Codes gibt es für Lego Pirates of the Caribbean?

Ihr könnt eine Reihe verschiedener Charaktere in Lego Pirates of the Caribbean freischalten. Hier sind die Cheat Codes, die ihr dafür braucht.