Lego Star Wars 3: The Clone Wars: Alle Cheats und was ihr dafür bekommt

Stürzt euch in Lego Star Wars 3: The Clone Wars in die legendären Klonkriege des Star-Wars-Universums und erlebt jede Menge Abenteuer. Obendrein gibt es wahrlich massig Cheats für das Spiel

Welche Cheat Codes ihr in Lego Star Wars 3: The Clone Wars verwenden könnt und was ihr damit freischaltet, verraten wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Lego Star Wars 3: The Clone Wars?

Es ist nicht allzu schwierig, alle verfügbaren Cheat Codes in Lego Star Wars 3: The Clone Wars einzugeben.

Ihr müsst dazu während des Spielens die Pause-Taste drücken und ins Extras-Menü gehen. Dort findet ihr wiederum eine Cheats-Option, wo ihr die Codes eingebt und anschließend die Eingabe bestätigt.

Welche Cheat Codes gibt es für Lego Star Wars 3: The Clone Wars?

Für Lego Star Wars 3: The Clone Wars sind wahrlich viele Cheat-Codes verfügbar. Nachfolgend seht ihr, welche Charaktere, Fahrzeuge und andere ihr freischalten könnt.

Allgemeine Cheats

Cheat Effekt J46P7A Unverwundbarkeit QD2C31 Charakter-Steine 6MZ5CH Steinchenmagnet YZPHUV Steinchen-Multiplikator x2 43T5E5 Steinchen-Multiplikator x4 SEBHGR Steinchen-Multiplikator x6 BYFSAQ Steinchen-Multiplikator x8 N1CKR1 Steinchen-Multiplikator x10 CSD5NA Minikit-Detektor 3F5L56 Perfekt zurücklenken C4ES4R Zweihändig X1V4N2 Dunkle Seite GCHP7S Schneller bauen BS828K Super-Lichtschwert-Ritzen B1D3W3 Super-Speeder 2D7JNS Herzen regenerieren 4GT3VQ Im Dunkeln leuchten

Fahrzeuge und Raumschiffe

Cheat Effekt C9PRKP AAT RCTFLV Anakins Jedi Starfighter ZY3AE2 ARC-170 Starfighter AA279H AT-AP Walker Z7H46T AT-RT VBEZEZ AT-TE YMWV33 BARC Speeder 9MUTS2 Destroyer Droid NACMGG Dwarf Spider Droid PJ2U3R Geonosian Solar Sailor EDENEC Geonosian Starfighter 77QEJL H-Type Nubian Yacht T7XF9Z Hailfire Droid NPGG24 Hyena Bomber HRX2UK Jedi Shuttle H68D3K Kit Fistos Jedi Starfighter HJ5HHD MagnaGuard Starfighter BET7CU Medical Frigate S6GRNZ MSE-6 6LT4QL Neimoidian Shuttle 25FMVT Obi-Wans Jedi Starfighter 7NEC36 OG-9 Homing Spider Droid Z567HR Pirate Saucer 3NQGYL Pirate Speeder Tank L4LCDV Plo Koons Jedi Starfighter U2T4SP Probe Droid BQCXWR Republic Attack Shuttle J3MFJZ Republic Cruiser J2JNDD Republic Dropship C7M3DU Republic Gunship P8Z9M5 RX-200 Tank KDDQVD Slave I 7RL23G Soulless One 59UU88 STAP 3RE9XV Starhawk Speeder Bike XPY46K Stealth Ship RYLVNW Super Tank MHG3XB The Halo T4K5L4 The Twilight JSBLJS Trident Assault Craft AKA9BB V-19 Torrent Starfighter 7W7K7S Vulture Droid LQ2SVT Xanadu Blood XTL6Y3 Y-Wing Starfighter

Charaktere