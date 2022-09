Lost Ark feiert Oktoberfest: Bier, Brezeln und neue Bekanntschaften beim "Arktoberfest"

Lost Ark lässt die Bierkrüge scheppern. Am 17. September lädt das MMORPG zu einem großen Ess- und Trinkfestival ganz im Stil des Oktoberfests ein - dem Arktoberfest.

Ein Hoch auf Lost Ark

Es ist das erste Event seiner Art in Lost Ark und hat einige lustige Features zu bieten, die euch helfen, mit alten Freunden zu feiern und neue Bekanntschaften zu schließen.

Was darf beim Arktoberfest nicht fehlen? Bier, Wurst und Lebkuchenherzen. All das erhaltet ihr auf dem vertrauten Volksfest in Arkesia.

Die Festival-Wurst bringt euch einen ordentlichen Schub vorübergehende Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz, eine zwei Prozent höhere Angriffsgeschwindigkeit und 24 Prozent natürliche Regeneration der Kampfressource. Wurst stärkt und gibt Energie. Punkt.

Esst ihr eine Brezel erhaltet ihr eine dicke Portion Stärke, Geschicklichkeit und Intelligenz sowie einen Prozent mehr Krit-Wahrscheinlichtkeit. Wieder nur für einen begrenzten Zeitraum.

Der Lebkuchen bringt euch Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, TP und eine drei Prozent höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Ein paar weitere Belohnungen wie Vitamiau, Pheons, Kampfgegenstände und mehr gibt es ebenfalls.

Zusätzliche Belohnungen

Bis zum dritten Oktober könnt ihr euch per Twitch-Drops eine Bierkrone sichern. Insgesamt müsst ihr dafür einem Creator vier Stunden lang beim Spielen von Lost Ark zusehen, der die Drops aktiviert hat. Verknüpfte Konten sind dafür natürlich ein Muss.

Am letzten Arktoberfest-Wochenende geht es noch mal richtig zur Sache. Vom 30. September bis zum 3. Oktober startet das Hot-Time-Event, bei dem ihr zusätzliche Belohnungen ergattern könnt. Dafür müsst ihr euch jeden Tag einloggen und 30 Minuten zocken. Mehr dazu lest ihr im Blogpost auf der Website des Spiels.