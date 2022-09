Lost Ark startet mit einer neuen Hightech-Klasse in den Herbst

Lost Ark führt im September eine weitere neue Klasse ein. Der Maschinist bringt einen Kanonier mit Hightech-Waffen und Drohnen in das MMORPG.

Am 28. September 2022 stürzt sich der Maschinist ins Gefecht. Er besitzt ein großes Arsenal an Hightech-Maschinengewehren, Laserwaffen und Drohnen, die Feinde mit ihrer präzisen Technologie zur Strecke bringen.

Insgesamt ist der Maschinist die fünfte Kanonierklasse und bietet neben Todesschütze, Kunstschützin, Artillerist und Scharfschütze Fähigkeiten, die schon fast aus einem Science-Fiction-Streifen stammen könnten.

Hier seht ihr den Maschinisten, der Ende September zu Lost Ark kommt.

Die Drohne richtet aus der Ferne Schaden an und die Identitätsfähigkeit umhüllt den Maschinist in hochmodernste Technologie - ein bisschen so wie Iron Man. Mit diesem Anzug, kann der Maschinist sogenannte Sync-Fähigkeiten nutzen, die ihm besonders starke Angriffe ermöglichen. So etwa eine Laserklinge oder Teleportationsangriffe.

Auf der offiziellen Website von Lost Ark wird der Maschinist im Detail vorgestellt. Dort könnt ihr euch alle einzelnen Fähigkeiten sowie die Klassengravuren ansehen.