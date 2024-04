Wann du Manor Lords spielen kannst: Alle Infos zu Zeiten, Preload und mehr

Manor Lords nähert sich der Veröffentlichung im Early Access. Und da möchtet ihr natürlich gerne Infos dazu haben, ob zum Beispiel ein Preload möglich ist.

Das Spiel macht euch zu einem Lord im Mittelalter und ihr müsst eure eigene Siedlung aufbauen. Dabei plant ihr den Siedlungsbau, sammelt Rohstoffe und müsst euch auch mit Invasoren herumschlagen. Schaut euch auf jeden Fall auch die PC-Anforderungen von Manor Lords an, damit ihr wisst, ob ihr es spielen könnt.

Nachfolgend haben wir in unserem Guide alle Infos zur Veröffentlichung von Manor Lords für euch.

Manor Lords: Release, Zeiten und Preload Inhalt:

Ab wann kann man Manor Lords spielen?

Manor Lords wird am Freitag, den 26. April 2024, veröffentlicht. Dabei handelt es sich um den Early-Access-Start, ihr könnt also davon ausgehen, dass sich in den kommenden Monaten noch einiges im Spiel tun wird.

Was den Veröffentlichungszeitpunkt anbelangt, sollte Manor Lords zur Aktualisierung des Steam Stores verfügbar sein. Das passiert üblicherweise zu den folgenden Zeiten:

Europa - 19 Uhr (CEST)

- 19 Uhr (CEST) US-Ostküste - 13 Uhr (EDT)

- 13 Uhr (EDT) US-Westküste - 10 Uhr (PDT)

Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr Manor Lords dann sowohl herunterladen als auch spielen.

Image credit: Slavic Magic

Kommt Manor Lords in den Game Pass?

Ja, Manor Lords ist vom ersten Tag an im PC Game Pass verfügbar. Wenn ihr den PC Game Pass habt, könnt ihr es also ebenfalls ab dem 26. April damit spielen.

Das Spiel soll später auch auf Konsolen kommen, allerdings gibt es dafür noch kein Release-Datum. Geht aber mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass es dann auch im Xbox Game Pass verfügbar sein wird.

Wann beginnt der Preload von Manor Lords?

Leider wird es keine Möglichkeit zum Preload von Manor Lords geben. Early-Access-Spiele sind auf Steam nicht vorbestellbar, dadurch ist auch kein Preload möglich. Ihr könnt den Titel somit nicht vorab herunterladen und zum Veröffentlichungszeitpunkt direkt loslegen.

Wie eben erwähnt, müsst ihr euch gedulden, bis Manor Lords für alle verfügbar ist. Jeder kann es dann gleichzeitig herunterladen.

Viel Spaß mit Manor Lords!

