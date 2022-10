Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rätsel des Tempels der Morgenröte lösen

Eines der ersten Rätsel, auf das ihr in Mario + Rabbids Sparks of Hope stoßt, ist das Rätsel des Tempels der Morgenröte auf Strahlestrand.

Bei diesem Rätsel sollt ihr mehrere Figuren bewegen. Unser Guide verrät euch, wie ihr die Statuen drehen müsst, um die Aufgabe abzuschließen.

Inhalt:

Wie muss ich die Statuen beim Rätsel des Tempels der Morgenröte drehen?

Bei der Erkundung des Tempels der Morgenröte auf Strahlestrand stoßt ihr auf Professor Wunderlich, der ein Rätsel mit Statuen in einem Raum, der sich ein Stückchen neben ihm befindet, für euch hat.

Folge Hinweise gibt er euch für das Rätsel mit auf den Weg:

"Der König heftet den Stern seinem Lieblingssohn an."

"Der Ausgestoßene läuft davon, sehnt einen neuen Morgen heran."

Einerseits habt ihr den König und seinen Sohn als Statuen sowie Augie und die Sonne.

Wenn ihr euch an den Hinweisen orientiert, müssen sich König und Sohn gegenseitig anblicken, während Augie in Richtung der Sonne blickt, die ihn anstrahlt. Richtet also die Statuen jeweils zueinander aus.

Das sieht dann am Ende so aus:

Das Rätsel des Tempels der Morgenröte.

Als Belohnung erhaltet ihr einen Sternentrank.

Weitere hilfreiche Inhalte zu Mario + Rabbids Sparks of Hope:

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Tipps, Tricks und Lösungen