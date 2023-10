Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in der Phantom-Show im Test - Zum Schluss kommt nicht immer das Beste

Der abschließende DLC enttäuscht trotz Rayman als neuem Kämpfer und wirkt insgesamt glanzlos. Ein Höhepunkt zum Abschluss sieht anders aus.

Der dritte und letzte DLC für Mario + Rabbids Sparks of Hope schafft es immerhin, einen Trend fortzusetzen. Wenn auch einen, der für mich weniger schön ist. Ich hatte bei der Fortsetzung den Eindruck, dass sie mich abseits der spielerischen Aspekte nicht so sehr begeistert wie der erste Teil. Und dieses Gefühl wurde ich auch bei den DLCs nicht los. Rayman in der Phantom-Show mit Ubisofts beliebtem Helden als Gaststar macht da leider keine Ausnahme.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in der Phantom-Show Release: 31.08.2023

Erhältlich für: Nintendo Switch

Getestete Version: Nintendo Switch

Genre: Strategie, Rundenstrategie

Entwickler: Ubisoft Milan, Ubisoft Paris / Ubisoft

Preis: ca. 14,99 Euro

Auch die dritte Erweiterung für Sparks of Hope erreicht nicht die Qualität eines Donkey Kong Adventure für den Vorgänger. Zuweilen erweckt der DLC fast schon den Eindruck, als wollte man Rayman unbedingt in Sparks of Hope quetschen, ohne das aber auch wirklich vollständig zu tun.

Begrenztes Rayman-Abenteuer

Der DLC beginnt damit, dass Rayman mithilfe einer goldenen Einladung zum Space Opera Network gelangt. Dort trifft er auf Rabbid Peach und Rabbid Mario, die ebenfalls Einladungen erhalten und obendrein noch Beep-0 mitgebracht haben. Allerdings ist Rayman auf dieses kleine Abenteuer hier beschränkt. Ihr könnt ihn nicht ins Hauptspiel mitnehmen und mit Ausnahme einiger Post-Credit-Szenen gibt es auch kein Aufeinandertreffen mit Mario oder Luigi. Ein volles Crossover sieht anders aus.

Ein alter Bekannter kommt zu Besuch.

Ganz allgemein gibt es hier, bis auf Rayman selbst, sehr wenig, was mit ihm und seinen Abenteuern zu tun hat. Der Schauplatz ist neu und als Hauptbösewicht recycelt man kurzerhand das Phantom aus dem ersten Teil. Das bringt zwar ein paar witzige Momente und musikalische Szenen mit sich, aber besonders der finale Bosskampf spielt sich sehr ähnlich wie der Kampf gegen ihn in Teil eins.

Neue spielerische Aspekte dank Rayman

Glücklicherweise spielt sich Rayman aber zumindest anders als die anderen Charaktere. Er verwendet zum Beispiel keine Sparks, kann aber zwischen zwei Outfits wechseln. Dadurch ändern sich zugleich seine Attacken und Fähigkeiten, wodurch ihr euch an unterschiedliche Situationen anpassen könnt. Eine Option ist mehr auf Flächenschaden ausgerichtet, die andere kann Gegner von der Map schleudern. Bei Rabbid Peach und Rabbid Mario gibt es hingegen keine großen Änderungen.

Rayman bringt auf dem Schlachtfeld seine eigenen Fähigkeiten mit ein, aber eben nur im DLC.

Grundsätzlich machen die Kämpfe weiterhin Spaß und ihr müsst all eure Fähigkeiten gut einsetzen, um siegreich aus ihnen hervorzugehen. Währenddessen reist ihr durch drei thematisch unterschiedliche Bereiche – Mittelalter, Wilder Westen und Piraten – und nehmt es dabei mit mehr recycelten Gegnern auf, als euch vielleicht lieb ist. Die Rätsel folgen ebenfalls den bekannten Mustern, die ihr bereits aus dem Hauptspiel kennt. Rayman kann zwar Kisten zertrümmern und weiter entfernte Gegenstände greifen, am grundsätzlichen Aufbau – Schlüssel finden, um weiterzukommen – ändert sich leider wenig. Außerordentlich lang ist Rayman in der Phantom-Show ebenfalls nicht. In knapp vier Stunden seid ihr mit dem DLC durch.

Mario + Rabbids Sparks of Hope: Rayman in der Phantom-Show - Fazit

Von diesem Crossover hatte ich mir deutlich mehr erhofft, als Ubisoft letztlich bietet. Rayman einzubauen, ist an sich keine schlechte Idee, allerdings spielt sich das alles – bis auf Raymans Fähigkeiten im Kampf – einfach zu vertraut. Es wurden zu viele Gegner wiederverwendet und die Rayman-spezifischen Elemente halten sich in Grenzen. Schade ist auch, dass ihr Rayman nicht ins Hauptspiel übernehmen könnt. Kurz gesagt: Idee gut, Ausführung mangelhaft. Rein mechanisch funktioniert hier zwar alles und das Gameplay macht weiterhin Spaß, aber hinter dieser Idee steckt wesentlich mehr Potenzial, als wir im fertigen Produkt sehen.