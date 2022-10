Mario + Rabbids Sparks of Hope: Das Rätsel von Prima-Paletti lösen

Auf dem Planeten Prima-Paletti erwartet euch in Mario + Rabbids Sparks of Hope ein weiteres Rätsel: Das Rätsel von Prima-Paletti.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr dieses Rätsel in Mario + Rabbids Sparks of Hope löst und welche Symbole ihr wo anordnen müsst.

Inhalt:

Wie löse ich das Rätsel von Prima-Paletti?

Beim Rätsel von Prima-Paletti in Mario + Rabbids Sparks of Hope gibt es insgesamt fünf Symbole im Raum, eines mehr als ihr letztlich benötigt. Vier davon müsst ihr auf dem Boden richtig anordnen.

Professor Wunderlich gibt euch folgende Hinweise:

"Der Tag erwachte bei der Waldesstimme Klang, die Stille zerriss, als der See seine Weise sang."

"Am Abend kam der Rote Dieb seine Beute zu jagen, denn laut knurrte ihm der Magen."

"Die Nacht eilte herbei und mit ihr der Wächter. Er hütet den Wald, doch ich schlafe schlechter."

Beim Sonnenaufgang platziert ihr das Wald-Symbol (ein Ast?), beim Tag das Schwan-artige Symbol. Beim Abend wird das Fuchs-artige Symbol eingesetzt und bei der Nacht das Symbol, das auf den ersten Blick wie eine Art Monster aussieht, aber auch die Hand einer Rüstung darstellen könnte.

Wie dem auch sei, am Ende sollte es so aussehen, um das Rätsel von Prima-Paletti zu lösen:

So löst ihr das Rätsel von Prima-Paletti.

