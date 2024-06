Xbox-Fans kritisieren Capcom, weil sie die Mavel vs Capcom Fighting Collection nicht kriegen

Während der Nintendo Direct in dieser Woche hat Capcom die Marvel vs Capcom Fighting Collection angekündigt, doch eine Gruppe von Fans ist damit nicht glücklich.

Das betrifft diejenigen, die die Collection gerne auf der Xbox gesehen hätten, denn dafür wird sie nicht veröffentlicht.

Marvel vs Capcom Fighting Collection ignoriert die Xbox

Angekündigt wurde die Marvel vs Capcom Fighting Collection für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch, außer der Xbox werden also quasi alle aktuellen Plattformen bedient.

Eine Begründung dafür lieferte Capcom bislang nicht, Xbox-Fans sind damit aber nicht sehr glücklich. Zwischenzeitlich trendete sogar "no Xbox" in sozialen Medien, wie IGN berichtet.

No Xbox? Garbage move @CapcomUSA_ pic.twitter.com/5yVdFISej7 — Keith Garlington (@KeithandMovies) June 18, 2024

"Ich war gehypt, bis ich gesehen habe, dass es keine Xbox-Version gibt", schreibt etwa X-User Bella_Drive. "Warum nicht? Ein Spiel wie Marvel vs Capcom sollte auf so vielen Plattformen wie möglich verfügbar sein. Frühere Capcom-Collections gab es auch immer auf der Xbox, warum ist das hier anders?"

Eine berechtigte Frage, zumal die ebenfalls von Capcom während der Nintendo Direct angekündigte Ace Attorney Investigations Collection für die Xbox erscheint.

Bisher gibt es vom Unternehmen noch keinen Kommentar dazu.

In der Marvel vs Capcom Fighting Collection sind die Spiele X-Men Children of the Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom Clash of Super Heroes, Marvel vs. Capcom 2 New Age of Heroes und The Punisher enthalten.