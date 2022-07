Marvel's Midnight Suns stellt Captain America und seine Kampfkünste vor

Entwickler Fireaxis Games zeigt in einem neuen langen Gameplay-Video, was Captain America in Marvel's Midnight Suns so alles draufhat und führt die Fähigkeiten des Superhelden vor.

Es dreht sich alles um die Scheibe

Im Oktober dieses Jahres soll Marvel's Midnight Suns erscheinen. Zeit also, dass die Helden des rundenbasierten Spiels mit Kartenkämpfen sich einmal vorgestellt werden. Den Anfang macht Captain America - passend zum Tag der Unabhängigkeit, der letzte Woche stattfand.

Der Superheld mit dem runden Schild ist für seine Kameraden da und kann sich selbst, aber auch seine Kollegen schützen. Aber weil angriff manchmal die beste Verteidigung ist, kann Captain America Feinde mit seinem Schild schlagen und in eine von ihm ausgewählte Richtung inerhalb eines bestimmten Radius zurückstoßen. Diese Fähigkeit könnt ihr aufleveln und dadurch weitere Karten ziehen, die euch im Kampf helfen.

"Spang" ist eine heroische Fähigkeit des ersten Avengers. Diese Attacke fügt einem Gegner enormen Schaden zu, wenn dieser Captain America anvisiert. Du glotzt blöd? Dann hast du ein Schild im Gesicht! Natürlich könnt ihr auch Spang upgraden, um neue Karten zu ziehen, wenn ihr einen Gegner mit dieser Superkraft K.O. schlagt.

Eine weitere heroische Fähigkeit ist der "Shield Charge", der gleichzeitig seine teuerste Fähigkeit ist. Was die diese Schildladung so besonders macht, ist, dass ihr eure aufgebauten Blocks in einen Angriff umwandelt und dem Gegner damit großen Schaden zufügt. Durch das Verbessern der Karte kann Captain America Karten ziehen und Feinde debuffen.

Wer die Vorgeschichte von Captain America noch nicht aus Filmen oder Comics kennt, kann sich ein weiteres Video ansehen, in dem erklärt wird, woher Capatain America kommt und was seine Motive sind.