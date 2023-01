Deadpool kommt noch im Januar zu Marvel's Midnight Suns.

Der nächste Held kommt noch in diesem Monat zu Marvel's Midnight Suns.

2K und Firaxis haben nun das Release-Datum von Deadpool bestätigt und einen Trailer veröffentlicht.

Wade kommt nächste Woche

Der Deadpool-DLC, übrigens die erste Erweiterung für das Spiel, ist demnach ab dem 26. Januar 2023 erhältlich.

Es handelt sich um den ersten von vier geplanten DLC-Paketen, der Deadpool-DLC hört auf den Namen "The Good, The Bad, and The Undead".

Deadpool bringt zehn einzigartige Fähigkeiten mit sich und wird als "in-your face damage dealer" beschrieben. Außerdem erwarten euch neue Story-Missionen mit neuen Gegnertypen sowie neue kosmetische Objekte.

Ihr könnt zudem eure Freundschaft zu Deadpool verbessern, indem ihr euch mit ihm beschäftigt, und er bringt mit dem Food Truck ein neues Forschungsprojekt mit.

Kaufen könnt ihr den DLC entweder einzeln oder als Teil des Season Pass, der neben Deadpool außerdem noch Venom, Morbius und Storm umfasst.