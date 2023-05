Marvel's Midnight Suns endet mit Blood Storm und der Veröffentlichung auf der Last Gen

Nun können sich auch Fans des Marvel-Universums, die keine Current Gen besitzen, auf Marvel's Midnight Suns freuen. Neben dem DLC Blood Storm erscheint das Spiel heute in digitaler Form für PlayStation 4 und Xbox One. Zur Feier dieses Launchs wird die Standard-Version von Marvel’s Midnight Suns zeitlich begrenzt zum Einführungspreis von 34,99 € für Xbox One und für alle PlayStation-Plus-Abonnenten der PS4 erhältlich sein. Dieses Angebot endet am 25. Mai 2023.

Damit ist nicht nur das Basisspiel, sondern auch alle DLCs zum Strategie-Rollenspiel von Marvel auf allen Plattformen erhältlich. Na ja, fast, denn die Nintendo Switch Version wurde von 2K offiziell auf Eis gelegt.

Storm bringt das große Finale für Marvel's Midnight Suns mit.

Mit Blood Storm erschien nun auch die vierte und somit letzte Erweiterung für Marvel's Midnight Suns. Storm bringt so ein paar neue Inhalte ins Spiel, wie beispielsweise ein großes Finale. Sobald ihr "The Best There Is" in Akt 1 beendet, kann die neue Heldin mit dem Abschluss ihrer ersten Story-Mission "Hard Knock Life" rekrutiert werden.

Interessant ist zudem das Forschungsprojekt in der Abtei, welches Storm ins Spiel bringt. Der verbesserte T.H.R.E.A.T-Raum fügt Modifikationen hinzu, die es erlauben die Gegnerschwierigkeit einzustellen. Das wirkt sich sowohl auf die Stats aus, als auch auf Menge der XP, die ihr erhaltet. Ihr könnt so außerdem mehrere Figuren hinzufügen. Mit der Verbesserung ihres Forschungsprojekts werden noch mehr Anpassungsoptionen zugefügt, die sogar die Bösewichte selbst umfassen, welche bereits getroffen wurden.