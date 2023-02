Marvel's Midnight Suns: Venom jetzt verfügbar - Was kann der Charakter?

Der zweite DLC für Marvel's Midnight Suns ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar.

Der DLC führt Venom als spielbaren Charakter ein, der gegen blutsaugende Vampire in New York City kämpft und die Kontrolle über seine Taten zurückgewinnen will. Venom hat zudem eine einzigartige Mechanik namens Ravenous, die seinen Schaden bei jeder Begegnung erhöht und Spielzug-Management erfordert, um sein Potenzial optimal zu nutzen.

Der Bau von Venoms Whisper Web-Upgrade in der Abtei ermöglicht es den Spielern, allgemeine Missionen zu modifizieren und zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Zusammengefasst wird der neue Inhalt wie folgt:

Neuer rekrutierbarer Held: Venom, ein verheerender Symbiont mit 10 einzigartigen Heldenfähigkeiten

Neue Story-Missionen: Der Kampf gegen die Vampir-Bedrohung in New York City geht weiter

Neues Abtei-Upgrade: Whisper Web

3 zusätzliche Helden-Skins, 7 Abtei-Outfits und 2 Schwimmsuits für Venom

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ihr könnt Venom nach Abschluss seiner ersten Story-Mission The Devil's Due rekrutieren. Die ist nach der Mission Shattering Expectations am Ende des ersten Aktes im Hauptspiel verfügbar.

Weitere Meldungen zu Marvel's Midnight Suns: