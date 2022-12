Midnight Suns Freundschaftslevel schneller steigern: So nutzt ihr Zuflucht, Geschenke und abhängen

Dass Marvel’s Midnight Suns vor allem wegen der sozialen Komponente ein ziemlich langes Spiel geworden ist, dürften alle Spieler von Firaxis’ Karten-Taktikspiel so langsam mitbekommen haben. Es gibt wahnsinnig viel zu tun, abseits der Kämpfe, und um einen guten Teil dessen soll es in diesem Tipps-Artikel gehen.

Die Superhelden wohnen in der Abtei gewissermaßen in einer Art-Super-WG und so muss man sich als ihr Anführer ausgiebig um sie kümmern, möchte man auch spielerisch den größten Profit aus dem Zusammenleben ziehen. Es gibt eine Menge zu wissen, was das Zusammenleben in Midnight Suns angeht. Also los geht's

Inhalt

Wozu ist der Freundschaftslevel gut?

Es ist nicht nur sehr erbaulich und unterhaltsam, mehr über das Innenleben dieser überlebensgroßen Heldenfiguren zu erfahren und polstert die Geschichte nett aus, man schaltet auch ein paar nette Dinge frei, je höher der Freundschaftslevel steigt Da wären zum einen natürlich die offensichtlichen Dinge. Outfits, Make-up, Gesichtsdetails und farblich unterschiedliche Paletten für die Heldenkostüme. Erreicht man Freundschaftslevel 5 schaltet man die Herausforderungsmissionen eines Helden frei, durch die man das legendäre Kostüm Midnight Sun der jeweiligen Figur erhält, sowie eine Legendäre Karte.

So sieht das spektakuläre Midnight Sun Kostüm des 'Darkchylde' aus.

Auch spielerisch macht sich ein höherer Freundschaftslevel bemerkbar: Nicht nur steigert ihr den Freundschaftslevel der gesamten Mannschaft, was euch Boni einbringt, die Helden-Kombo-Karten werden mächtiger, neue Karten kommen hinzu und die Werte der Figuren steigern sich. Ihr solltet diesen Part des Spiels also nicht links liegen lassen – und sogar so smart wie möglich spielen.

Zusammen abhängen, Zuflucht und Geschenke: Bessere Freunde werden

Den Freundschaftslevel steigert man auf diverse Arten. Zum einen erhaltet ihr schon ein wenig Freundschafts-Erfahrungspunkte (“Freundschafts-EP”), indem ihr mit Helden zusammen eine Mission absolviert. Außerdem beeinflusst ihr eure Freundschaft zu den anderen Helden und Heldinnen in der Abtei durch eure Antworten in den Gesprächen. Da ihr neben einer neutralen fast immer eine helle und eine dunkle Antwort geben könnt, ist es sinnvoll, sich einzuprägen, welcher moralischen Grundstimmung euer Gegenüber ist. Magik zum Beispiel liebt eure finstere Seite, während allzu sonnige Antworten zu Abzügen bei den Freundschaftspunkten führen. Bei anderen Figuren ist situatives Fingerspitzengefühl gefragt, aber es hilft, ihre Tendenz zu kennen. Manchmal dürft ihr auch Komplimente geben, von denen ihr immer mehr freischaltet.

Gut für das Zusammenleben: Sparring beziehungsweise gemeinsames Training im Hof.

Dann ist da das tägliche Sparring, das zwar Credits kostet, aber diese auch fast immer wert ist, wenn nicht gerade ein kostspieliges Upgrade für die Abtei gebaut werden muss. Und zu guter Letzt wären da die Aktivitäten, die man vor und nach einer Mission vornehmen kann. Nach dem Aufstehen hab ihr die Gelegenheit, einen Charakter zu einer Zuflucht einzuladen und so Zeit mit ihm oder ihr zu verbringen. Diese Zufluchten, von denen es auf dem Gelände der Abtei 15 gibt, müsst ihr allerdings erst entdecken. Das ist zum Glück nicht schwierig, wenn sie sind durch große blaue Wirbel schon aus der Ferne zu sehen. Beachtet, dass jede Zuflucht nur einmal besucht werden kann und nicht jeder Held jede der Aktivitäten, die damit in Verbindung stehen, auch mag. Dazu weiter unten mehr.

Nach einer Mission habt ihr außerdem noch oft die Wahl, ob ihr mit einer Person zusammen abhängen wollt, wobei es sich oft um jemanden handelt, mit dem ihr gerade ein paar böse Jungs verhauen habt. Charaktere, denen ihr ein Abhängen oder einen Trip zu einer Zuflucht etwas anbieten könnt, haben eine Sprechblase mit einem Herzen über dem Kopf. Im Grunde sind Zuflucht und zusammen abhängen das gleiche, denn am Ende dürft ihr jeweils ein Geschenk vergeben. Womit wir beim letzten Punkt wären.

Am schnellsten kommt ihr im Gruppenraum der Abtei an Geschenke. Ihr könnt sie hier einfach kaufen, indem ihr mit Gloss bezahlt.

Geschenke sind Gegenstände, die ihr im Gruppenraum der Abtei kaufen, in Agathas Kessel in der Bibliothek craften oder aus Schatztruhen bekommen könnt. Generische Geschenke werden von fast jedem Helden mit einem kleinen Freundschafts-EP-Gewinn quittiert. Die selteneren sind da schon spezifischer. Die Helden können ein Geschenk nicht gut finden, es mögen oder es lieben. Wobei “lieben” natürlich die höchsten möglichen Zuwächse bedeutet. Und je wertvoller das Geschenk, desto mehr Punkte erhaltet ihr. Hört euren Kollegen in den Gesprächen gut zu, sie geben oft genug Tipps. Vielleicht kennt ihr die Charaktere schon gut genug, um abzuschätzen, wem was gefallen könnte.

Dass ein Buch über Mitarbeiter-Management Unternehmer Tony Stark interessieren könnte oder dass er einen Ratgeber von seinem Freund Rhodey (War Machine) verschlingt, ist wohl keine Überraschung. Ebensowenig wie die Tatsache, dass Nico Minoru auf Goth-Kram steht. Nachdem Blade euch verrät, dass er sich zu Captain Marvel hingezogen fühlt, ist die unautorisierte Biografie über die stärkste aller Marvel Heldinnen ein optimales Geschenk.

Wanda malt ganz gern...

Romanzen in Midnight Suns freischalten?

So schade das auch ist, aber ihr könnt keine Romanzen-Fan-Fiction mit euren Lieblings-Helden und Heldinnen in Midnight Suns nachspielen. Ganz egal, wie gut ihr euch auch anfreundet mit euren Super-Kollegen in der Abtei. Dennoch lohnt es sich, sie sich zu guten Freunden zu machen.

Die beste Zuflucht und das beste Abhängen in Midnight Suns

Da die größten Freundschafts-EP-Gewinne beim intensiven Zusammensein mit nur einem Helden ausgeschüttet werden, sind Zufluchten (vor einer Mission) und “zusammen abhängen” (abends nach einer Mission) die beste Möglichkeit, den Freundschaftslevel zu steigern. Das bedeutet aber auch, dass ihr Aktivitäten wählen solltet, die den Helden auch gefallen. Im schlimmsten Fall sinkt der Freundschaftslevel nämlich sogar. Und stellt sicher, dass ihr vor einer Aktivität mit einem Helden auch ein passendes Geschenk für ihn oder sie dabei habt.

Zufluchten sind auf dem Gelände einfach zu finden. Ihr seht die blauen Wirbel oft schon aus der Ferne.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass sich jede Zuflucht und jedes Abhängen einer bestimmten Tätigkeit zuordnen lässt und die fallen in verschiedene Kategorien, die ihr nur unterscheiden müsst. Hier also unsere alphabetisch sortiere Liste der Helden und was sie mögen und was eher nicht. Da jeder Held eine Zuflucht nur einmal besuchen kann, solltet ihr jemanden nur dazu einladen, wenn ihr die optimale Zuflucht für ein Beisammensein gefunden habt. Und auch das Abhängen ist nicht jederzeit verfügbar. Wählt also weise.

Diese Aktivitäten lieben und hassen die Helden

Blade

Liebt: Angeln, etwas trinken, Meditieren, Trainieren

Mag gern: Karten spielen, Lesen am Kamin, Malen, Picknick, Pilzesammeln, Videospiele spielen, Vögel beobachten, Faulenzen am Pool

Mag nicht: Tiefgehende Konversation, Sterne beobachten, einen Film schauen

Captain America

Liebt: Karten spielen, Lesen am Kamin, tiefgehende Konversation, Trainieren

Mag gern: Angeln, das Gelände erkunden, einen Film schauen, Meditieren, Sterne beobachten

Mag nicht: Etwas trinken, Faulenzen am Pool, Videospiele spielen

Captain Marvel

Liebt: Karten spielen, Lesen am Kamin, Picknick, Sterne beobachten, Trainieren

Mag gern: Etwas trinken, Faulenzen am Pool, Gelände erkunden, Malen, Pilzesammeln, tiefgehende Konversation, Videospiele spielen, Vögel beobachten

Mag nicht: Angeln, einen Film schauen, Meditieren

Doctor Strange

Liebt: Gelände erkunden, Lesen am Kamin, Meditieren, Pilzesammeln, tiefgehende Konversation

Mag gern: Angeln, einen Film schauen, etwas trinken, Karten spielen, Malen, Picknick, Sterne beobachten, Vögel beobachten

Mag nicht: Faulenzen am Pool, Trainieren, Videospiele spielen

Ghost Rider

Liebt: Angeln, einen Film schauen, Faulenzen am Pool, Trainieren

Mag gern: etwas trinken, Karten spielen, Malen, Picknick, Pilzesammeln, Sterne beobachten, tiefgehende Konversation,

Mag nicht: Gelände erkunden, Meditieren, Lesen am Kamin

Iron Man

Liebt: Faulenzen am Pool, Karten spielen, Lesen am Kamin, Picknicks, Videospiele spielen

Mag gern: Angeln, einen Film schauen, Malen, Pilzesammeln, Sterne beobachten, tiefgehende Konversation, Trainieren, Vögel beobachten,

Mag nicht: etwas trinken, Gelände erkunden, Meditieren

Magik

Liebt: Etwas trinken, Lesen am Kamin, Malen, Meditieren, Sterne beobachten

Mag gern: Angeln, einen Film schauen, Faulenzen am Pool, Gelände erkunden, Karten spielen, Picknick, Pilzesammeln, Vögel beobachten

Mag nicht: Tiefgehende Kondensation, Trainieren, Videospiele spielen

Nico Minoru

Liebt: Einen Film schauen, Faulenzen am Pool, Picknick, Sterne beobachten, tiefgehende Konversation

Mag gern: etwas trinken, Gelände erkunden, Karten spielen, Lesen am Kamin, Pilzesammeln, Malen, Meditieren, Vögel beobachten

Mag nicht: Angeln, Trainieren, Videospiele spielen

Scarlet Witch

Liebt: Faulenzen am Pool, Gelände erkunden, Lesen am Kamin, Malen, Meditieren, tiefgehende Konversation

Mag gern: Angeln, einen Film schauen, etwas trinken, Karten spielen, Sterne beobachten

Mag nicht: Trainieren, Videospiele spielen

Spider-Man

Liebt: Einen Film schauen, Malen, Picknick, Pilzesammeln, Sterne beobachten, tiefgehende Konversation, Videospiele spielen, Vögel beobachten,

Mag gern: Angeln, etwas trinken, Lesen am Kamin, Faulenzen am Pool, Trainieren

Mag nicht: Gelände erkunden, Karten spielen, Meditieren

Wolverine

Liebt: Angeln, etwas trinken, Faulenzen am Pool, Gelände erkunden, Karten spielen

Mag gern:einen Film schauen, Trainieren, Videospiele spielen

Mag nicht: Lesen am Kamin, Meditieren, Sterne beobachten, tiefgehende Konversation