Meet Your Maker: Neu und ab heute gratis bei PS Plus - Worum geht es?

Heute erscheint Meet Your Maker, das neue Spiel vom Entwicklerstudio Behaviour Interactive (Dead by Daylight). Direkt zum Launch kommt der Titel zu PlayStation Plus, aber was ist er genau?

Meet Your Maker ist vom 4. April bis zum 1. Mai 2023 sowohl für PlayStation 4 als auch für Playstation 5 mit PlayStation Plus Essential verfügbar.

Worum geht es in Meet Your Maker?

Beschrieben wird Meet Your Maker als Bau- und Raid-Spiel, das ihr in der First-Person-Perspektive spielt.

Es geht darum, einen Außenposten zu erschaffen, in dem ihr unter anderem etwa Fallen und Wachen platziert. Andere Spielerinnen und Spieler können dann versuchen, euren Außenposten zu knacken.

Umgekehrt könnt ihr selbst die Außenposten anderer Leute raiden und versuchen, deren Fallen und Wachen zu überwinden.

Das Ziel ist, in einem Außenposten an genetisches Material (GenMat) zu gelangen und mit diesem wieder zu verschwinden. Dabei soll kein Außenposten dem anderen gleichen. Mithilfe des GenMats lassen sich wiederum weitere Fallen, Wachen, Waffen, Anzüge und mehr freischalten.

Gleichzeitig unterstützt das Spiel kooperative Aspekte, denn ihr könnt mit einer Freundin oder einem Freund gemeinsam bauen oder zu zweit einen Außenposten überfallen.

Abseits von PlayStation Plus ist Meet Your Maker auch auf PC, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Ein erstes großes Inhaltsupdate ist für Ende Juni 2023 geplant.