Meet Your Maker: Ab April stürmt die Festungen eurer Mitspieler

Die Macher von Dead by Daylight haben während der Game Awards bekannt gemacht, wann ihr neues Spiel erscheinen soll. Demnach wird Meet Your Maker ab 4. April kommenden Jahres auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S und PC erhältlich sein.

In Meet Your Maker kämpft ihr zwar gegen andere Spieler, allerdings nicht im direkten Duell, sondern indem ihr deren Außenposten attackiert, die sie selbst erschaffen und mit Fallen versehen haben. Weil ihr ebenfalls eine Basis errichtet und möglichst gut sichert, wird neben dem Geschick beim Infiltrieren also Kreativität eine treibende Kraft sein, wobei man sogar die Patrouillewege von eighändig engagierten Wachen vorzeichnet.

Wer sich schon vorher einen Eindruck davon verschaffen möchte, kann sich auf der offiziellen Webseite um die Teilnahme an einem Betatest bewerben.