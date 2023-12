Metal Hellsinger: Purgatory-DLC mit Fit for an Autopsy ist da!

Es ist kalt. Was da helfen könnte, sind ein paar harte Melodien und Headbangen, die euch ordentlich einheizen. Zum Glück hat Metal: Hellsinger einen neuen kostenlosen Modus herausgebracht sowie eine Erweiterung mit den nächsten wunderbaren Künstlern.

Zwei neue Metal-Talente tauchen im Spiel auf

Im neuen Modus gibt es immer stärker werdende Wellen an Dämonen in brandneuen Arenen, die ihr im Takt abknallen müsst. Nach jeder Welle könnt ihr mächtige Upgrades auswählen, die euch für den nächsten Ansturm wappnen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ein Hauch von Roguelite ist aber nicht das Einzige, das euch in Metal: Hellsinger erwartet. Neben einem neuen Bogen sowie einigen Skins ist auch eine neue Erweiterung ist eingetroffen.

Mehr zu Metal Hellsinger:

Metal Hellsinger: DLC mit Will Ramos von Lorna Shore lässt den Rhythmus-Shooter beben

Metal: Hellsinger ist wie ein heftiger Metal-Track auf Dauerschleife

Metal Hellsinger: Serj Tankian von System of a Down liefert Musik fürs Spiel

Diesmal sind Melissa Bonny von Ad Infinitum und Joe Bad von Fit for an Autopsy dabei. Bonny zieht hier deutlich härtere Saiten auf, als ich es sonst von der Frontfrau mit der engelsgleichen Stimme gewohnt bin. So viel am Stück habe ich sie noch nie growlen gehört.

Auch Matt Heafy von Trivium steuert einen neuen Song für den DLC bei. Ihr könnt euch die neuen Tracks für den Rhythmus-Shooter für 5,99 kaufen.