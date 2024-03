Metal Hellsinger VR: Noch dieses Jahr mit dämonischen Knarren in der Hölle rocken

Metal Hellsinger ist das perfekte Spiel für alle, die Shooter und harte Tracks lieben. Entwickler The Outsiders bringt die Hölle und all ihre Bewohner bald auch in die virtuelle Realität, denn der Rhythmus-Shooter erhält eine VR-Version und das noch in diesem Jahr.

Mit Metal Hellsinger VR könnt ihr sogar im Stehen abrocken

Von Grund auf neu entwickelt wurde die VR-Version zusammen mit Lab24. Die vielen Metal-Tracks beliebter Künstler aus der Szene könnt ihr also auch bald mit VR-Brille auf dem Kopf und einer virtuellen Knarre in Hand genießen. Und ja, mit einem Controller kann man sicher auch stehen, aber die selbe Armfreiheit habt ihr dann trotzdem nicht.

Im Trailer seht ihr das gleiche dämonische Gameplay, nur diesmal mit abgeschnittenen Händen - so wie sich das in der virtuellen Realität eben gehört.

Habt ihr Lust, in die Hölle abzutauchen? Wie lange genau ihr auf den Release warten müsst, ist noch unklar. Jedoch soll Metal Hellsinger VR noch 2024 für Steam VR, PlayStation VR2 und Meta Quest auf den Markt kommen.