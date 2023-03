Metal Hellsinger: DLC mit Will Ramos von Lorna Shore lässt den Rhythmus-Shooter beben

Metal Hellsinger erhält noch diesen Monat seine erste Erweiterung und mit ihr zwei zusätzliche Songs, die für knallharte Abwechslung sorgen. Zusätzlich führt das DLC eine neue Waffe sowie ein neues Outfit ein.

Zwei begnadete Künstler steuern neue Songs für Metal Hellsinger bei

Am 29. März erscheint die Erweiterung und hat die Songs zwei begnadeter Künstler im Gepäck. Wir nun der kraftvollen Stimme von Lacunas Cristina Scabbia lauschen und auch Will Ramos von Lorna Shore steuert einen neuen Track bei.

Ramos ist für seine fast schon dämonische Stimme bekannt und zaubert mit seinem unfassbar tiefen Growlen, seinem hohen Screamen und seiner engelsgleichen Gesangsstimme gerne mal Gänsehaut auf die Arme seiner Zuhörer. Da spreche ich aus Erfahrung.

Alternative-Metal und Deathcore, zu denen die beiden Neuzugänge zählen, gesellen sich also zu Death Metal, Melodic Death Metal, Metalcore, Heavy Metal. Bekannte Künstler, die bereits einige Level in Metal Hellsinger mit ihrer Musik bereichern sind Mikael Stanne von Dark Tranquillity, Alissa White-Gluz von Arch Enemy, Matt Heafy von Trivium oder Serj Tankian von System of a Down.

Die neuen Künstler passen also schon einmal zum höllischen Rhythmus-Shooter und bringen neue Strömungen mit ein. Damit auch im Gameplay etwas mehr Abwechslung herrscht, führt der Entwickler das Maschinengewehr "Red Right Hand" ein, mit dem ihr den Dämonenscharen den Garaus machen könnt.

Zusätzlich könnt ihr eines von drei Outfits überziehen, die jeweils individuelle Gameplay-Modifikatoren besitzen. Ein neues Feature ermöglicht es Metal-Fans außerdem, die Tracks in beliebigen Leveln laufen zu lassen.

Dream of the Beast klingt durch die Wahl der neuen Künstler schon jetzt nach einer netten Bereicherung für diese Metal-Liebeserklärung.

Zu welchen Songs würdet ihr gerne mal mit der Waffe durch Metal Hellsinger rennen?