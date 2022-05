Metal Hellsinger: Serj Tankian von System of a Down liefert Musik fürs Spiel

Serj Tankian, der Sänger von System of a Dawn, steuert einen eigenen Track zum Soundtrack von Metal: Hellsinger bei.

Der Heavy-Metal-Rhythmus-Shooter von Publisher Funcom und Entwickler The Outsiders soll noch 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Nicht der einzige bekannte Name

Tankians Song hört auf den Namen No Tomorrow. Neben ihm ist auch Musik von Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Matt Heafy (Trivium), Randy Blythe (Lamb of God) und vielen mehr im Spiel zu hören.

"Was soll man dazu schon sagen! Wir haben so viele Fans von System of a Down im Studio, wir können kaum glauben, dass Serj Tankian tatsächlich Teil unseres bereits fantastischen Line-ups ist", sagt Creative Director David Golfarb. "Er hat bei dem Track absolut abgeliefert, auf seine unverkennbare Art und Weise. Wir sind begeistert und können es kaum erwarten, euch alle spielen zu sehen!"

In Metal: Hellsinger geht es darum, sich im Takt der Musik durch Horden von Gegnern zu schießen. Dazu verfügt ihr über sechs schwere Waffen, von jeden einen eigenen ultimativen Angriff hat. Als Synchronsprecher für die Hauptcharaktere sind Troy Baker und Jennifer Hale mit an Bord.

Nach der Kampagne von Metal: Hellsinger könnt ihr euch in den Torment-Modus stürzen und um Bestplatzierungen in der Rangliste kämpfen.