Metroid Prime 4: Beyond vorbestellen - Das musst du zu Editionen, Preis und Bonusinhalten wissen

Nach jahrelanger Funkstille ist endlich eine Veröffentlichung von Metroid Prime 4: Beyond absehbar. Doch es dauert noch ein Weilchen: 2025 soll das Spiel für die Nintendo Switch erscheinen!

Alle relevanten Informationen dazu, was ihr zur Vorbestellung von Metroid Prime 4: Beyond wissen müsst, haben wir in unserem Guide für euch zusammengetragen.

Metroid Prime 4: Beyond vorbestellen Inhalt:

Wo kann man Metroid Prime 4: Beyond vorbestellen?

Metroid Prime 4: Beyond könnt ihr derzeit bereits als physische Version vorbestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Spiels liegt wahrscheinlich bei 59,99 €. Amazon verlangt zwar gerade 69,99 €, doch ihr habt ja die Preisgarantie, falls sich daran noch etwas ändern sollte. Haltet aber im Handel die Augen nach Rabatten zum Launch offen, da könnt ihr gut und gerne mal ein paar Euro sparen.

Metroid Prime 4: Beyond vorbestellen

Physisch:

Metroid Prime 4: Beyond - Screenshots 1 of 18 Attribution

Zurück zum Metroid Prime 4: Beyond vorbestellen Inhaltsverzeichnis

Gibt es eine Collector's Edition von Metroid Prime 4: Beyond?

Eine Collector's Edition oder irgendeine andere Art von Sonderedition von Metroid Prime 4: Beyond wurde bisher nicht angekündigt. Sollte sich daran noch etwas ändern, informieren wir euch natürlich darüber!

Zurück zum Metroid Prime 4: Beyond vorbestellen Inhaltsverzeichnis

Gibt es einen Vorbestellerbonus für Metroid Prime 4: Beyond?

Derzeit liegen uns noch keine Informationen zu Vorbestellerboni für Metroid Prime 4: Beyond vor. Wenn sich hier etwas tut, aktualisieren wir diesen Artikel.

Zurück zum Metroid Prime 4: Beyond vorbestellen Inhaltsverzeichnis

Was ist Metroid Prime 4: Beyond?

Mit konkreten Informationen zu Metroid Prime 4: Beyond hält sich Nintendo derzeit noch zurück. Man sagt nur, dass "Samus Aran, die größte Kopfgeldjägerin der Galaxie, zu einer neuen Mission aufbrechen", wird.

Was jetzt für sich genommen keine große Überraschung darstellt. Hier ein erster Trailer:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Zurück zum Metroid Prime 4: Beyond vorbestellen Inhaltsverzeichnis