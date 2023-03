MindsEye: Alle Trailer und Videos

Eigentlich ist MindsEye gar kein eigenes Spiel, aber dann doch irgendwie. Klingt kompliziert? Schon. MindsEye ist nämlich ein Bestandteil von Everywhere, das vom Indie-Entwicklerstudio Build A Rocket Boy entwickelt wird.

Nachfolgend zeigen wir euch auf dieser Seite alle Videos und Trailer, die zu MindsEye veröffentlicht werden, und gegeben euch zudem einen kleinen Überblick über das Spiel.

Was ist MindsEye?

MindsEye ist ein Story-Action-Adventure, das wiederum innerhalb von Everywhere verfügbar ist. Es spielt in einer futuristischen Welt, in der es um Unternehmen, Verschwörungen und unheimliche Technologien geht.

Everywhere wird wiederum als Plattform "voller endloser Möglichkeiten" bezeichnet, in der ihr euch individuell entfalten könnt. Ihr baut in der offenen Welt, forscht, tretet gegen andere Spielerinnen und Spieler an und lasst euch über Portale in neue Welten mit neuen Erlebnissen befördern.

Die Veröffentlichung von Everywhere ist noch dieses Jahr für PC geplant und weitere Plattformen folgen.

MindsEye: Teaser-Trailer (23. März 2023)

Der erste Teaser-Trailer liefert schon einen guten Vorgeschmack auf das, was MindsEye verspricht. Bekanntes Action-Adventure-Gameplay inklusive Verfolgungsjagden in Autos und Schießereien.