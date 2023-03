MindsEye als Teil von Everywhere angekündigt: Ein Spiel im Spiel des GTA-Produzenten

MindsEye ist ein neues Triple-A-Spiel, das vom schottischen Indie-Studio Build A Rocket Boy entwickelt wird. Als Game Director ist der ehemalige GTA-Produzent Leslie Benzies für das Projekt verantwortlich.

Aber was ist MindsEye? Klingt doch sehr mysteriös. Dieses "hyperdynamische" Story-Action-Adventure spielt in einer futuristischen Welt. In der Geschichte geht es um große Unternehmen, Technologien und Verschwörungstheorien.

Verfügbar soll der Titel in Everywhere sein, einem weiteren AAA-Spiel des Studios, bei dem ihr einen aus mehreren Handlungssträngen während und die offene Welt erforschen und selbst mit aufbauen könnt. Spezielle Portale führen euch in verschiedene Welten - überallhin, könnte man entsprechend dem Spieltitel sagen. Dieses große Plattform-Spiel, das viele spannende Orte und Erfahrungen vereint, erscheint dieses Jahr für PC, einige Konsolen kommen später dazu.

MindEye ist also kein wirklich eigenständiges Spiel, aber als eigenständige Geschichte in Everywhere spielbar. Ihr kauft also nicht MindsEye, sondern Everywhere und habt so Zugriff auf diesen Titel. Klingt kompliziert, aber auch super spannend. Wenn es schon ganze Spiele gibt, wer weiß, was uns noch in Everywhere erwartet?

Um die Verwirrung ein wenig zu entwirren, könnt ihr euch hier noch mal den Trailer zu Everywhere von der Gamescom 2022 ansehen. Möge er euch zusätzliche Klarheit schaffen.