Minecraft als Echtzeitstrategiespiel? Neuer Ableger angeblich in Arbeit

Angeblich ist ein neuer Minecraft-Ableger in der Entwicklung und Berichten zufolge soll es sich dabei um ein Echtzeitstrategiespiel handelt.

Der frühere Giantbomb-Host Jeff Gerstmann sprach vergangene Nacht auf Twitch darüber.

Wird es bald vorgestellt?

Seinen Angaben zufolge ist die Entwicklung des Projekts schon weit vorangeschritten und er vermutet, dass es durchaus auf dem Xbox & Bethesda Games Showcase am kommenden Sonntag zu sehen sein könnte.

Aktuell würden Tests des Ablegers stattfinden, in denen man eine "Steve-ähnliche" Einheit spielt und mithilfe weiterer Einheiten gegen Feinde kämpft.

"Ich weiß nicht, ob das etwas ist, das auf der Microsoft-Veranstaltung angekündigt wird, aber es ist ein neuer Minecraft-Ableger in Arbeit", sagt er. "Microsoft scheint es unter einem Codenamen zu testen..."

"Ausgehend von den grundlegenden Beschreibungen und den Screenshots, die ich gesehen habe, scheint es ein Echtzeitstrategiespiel zu sein. Der Unterschied besteht darin, dass man eine Steve-ähnliche Einheit auf dem Feld steuert und seine Einheiten in einer Third-Person-Ansicht herumkommandiert. Man nimmt es mit Piglins auf und es wird eine Geschichte, Zwischensequenzen und all diese anderen Dinge geben."

Angaben zu dem Studio, das dafür verantwortlich sein soll, liegen nicht vor.

Es sei aber ein anderes Spiel als der 4X-Strategiespiel-Ableger von Oxide Games (Ashes of the Singularity), der sich ebenfalls in Arbeit befinden soll.