Minecraft erhält native PS5-Version und ihr könnt sie schon jetzt testen

Auch, wenn ihr Minecraft bisher abwärtskompatibel auf jeder möglichen Konsole spielen konntet, hat eine Sache gefehlt. Jetzt hat Mojang eine native Version für die PS5 angekündigt.

Endlich kommt Minecraft in die nächste Generation

Wer bereits stolzer Besitzer von Minecraft ist - und das dürften ja viele sein - könnt ihr eine Vorschau der nativen Version ausprobieren. Das macht ihr, indem ihr auf eurer PlayStation 5 zur PS4-Version von Minecraft geht, die Einstellungen öffnet und dort dann zum Punkt "Vorschau" navigiert.

Auf Mojangs Blog gibt es einen Artikel zur nativen Minecraft-Version. Dort schreibt das Studio: "Da es sich um eine Vorabversion handelt, brauchen wir deine Hilfe bei der Suche nach Bugs (und damit meinen wir nicht die Silberfische, die aus den Trial-Spawnern spawnen) und beim Sammeln von Feedback."

Einen Minecraft-Store wird es in der Testversion nicht geben. Auch andere Funktionen könnten aktuell fehlen, da sie noch entwickelt werden.

Mojang will durch die Entwicklung einer nativen Version dafür sorgen, dass Spieler nicht mehr die PS4-Version auf der neuen Konsole kaufen müssen. Zudem können sie das Spiel so besser an die Hardware anpassen.

Werdet ihr die native Version ausprobieren?